Giannis Antetokounmpo pasirodys ant parketo rungtynėse su Latvija

Pranešama, kad krepšininko draudimo iššūkiai buvo įveikti ir puolėjas žais akistatoje su Latvijos rinktine.
Graikų lyderis iki šiol praleido visas keturias žaistas komandos rungtynes. Per šį laiką Graikijos krepšininkai pasiekė dvi pergales. Nugalėjo Juodkalniją ir Belgiją, tačiau krito prieš žydus ir serbus.
Buvo baimintasi, kad dėl draudimo problemų G. Antetokounmpo netgi nepadės rinktinei Europos čempionate, tačiau viskas buvo išspręsta ir uždegta žalia šviesa.
30 metų 211 cm ūgio puolėjas praeitą sezoną NBA lygoje per vidutiniškai 34 minutes fiksavo 30,4 taško, 11,9 atkovoto kamuolio, 6,5 rezultatyvaus perdavimo ir 1,2 blokuoto metimo vidurkius.
