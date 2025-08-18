Kalendorius
Rugpjūčio 18 d., pirmadienis
Vilnius +20°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

Mano naujienos

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Sportas

Giannis Antetokounmpo pasirodys ant parketo rungtynėse su Latvija

2025-08-18 20:48 / šaltinis: Sportas.lt
2025-08-18 20:48

Graikijos rinktinė sulaukė gerų žinių. Giannis Antetkounmpo galiausiai galės pasirodyti ant parketo su nacionalinės komandos marškinėliais.

Giannis Antetokounmpo | Scanpix nuotr.

Graikijos rinktinė sulaukė gerų žinių. Giannis Antetkounmpo galiausiai galės pasirodyti ant parketo su nacionalinės komandos marškinėliais.

REKLAMA
0

Pranešama, kad krepšininko draudimo iššūkiai buvo įveikti ir puolėjas žais akistatoje su Latvijos rinktine.

Graikų lyderis iki šiol praleido visas keturias žaistas komandos rungtynes. Per šį laiką Graikijos krepšininkai pasiekė dvi pergales. Nugalėjo Juodkalniją ir Belgiją, tačiau krito prieš žydus ir serbus.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Buvo baimintasi, kad dėl draudimo problemų G. Antetokounmpo netgi nepadės rinktinei Europos čempionate, tačiau viskas buvo išspręsta ir uždegta žalia šviesa.

30 metų 211 cm ūgio puolėjas praeitą sezoną NBA lygoje per vidutiniškai 34 minutes fiksavo 30,4 taško, 11,9 atkovoto kamuolio, 6,5 rezultatyvaus perdavimo ir 1,2 blokuoto metimo vidurkius.

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų