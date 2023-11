Gauta bauda Verstappenui nesutrukdė triumfuoti Las Vegaso GP

Laimėti „Red Bull“ lyderiui nesutrukdė net ir 5 baudos sek. už monakiečio Charleso Leclerco („Ferrari“) išstūmimą už trasos.

M.Verstappenas po starto agresyviai atakavo „pole“ poziciją turėjusį Ch.Leclercą ir išstūmė varžovą iš trasos. Olandas vėliau radijo ryšiu aiškino nepadaręs nieko blogo ir arogantiškai pareiškė, kad „Ferrari“ komandai reikėtų „perduoti linkėjimus“.

Tuo tapru Ch.Leclercas reikalavo grąžinti jam poziciją. Tik po kiek laiko teisėjai nusprendė nubausti M.Verstappeną – skyrė jam 5 baudos sek. Ch.Leclercas trasoje demonstravo panašų tempą kaip olandas, M.Verstappeno padangos greičiau nudilo ir monakietis sugebėjo jį aplenkti.

Iš karto po lenkimo olandas pasuko į boksus ir atliko skirtą baudą. Dėl baudos M.Verstappenas atsidūrė ir už brito George‘o Russello („Mercedes“).

Po kiek laiko olandas lenkimo metu susidūrė su G.Russellu – abu bolidai buvo apgadinti, o teisėjai skyrė britui 5 baudos sek. Dėl šiukšlių trasoje po šio incidento pasirodė saugos automobilis, o tai daug ką pakeitė.

Tuo metu dalis pilotų dar buvo nestoję, todėl pasinaudojo proga atlikti „pigesnį“ sustojimą. Lenktynių lyderis Ch.Leclercas prieš keletą ratų buvo stojęs, todėl į boksus nesuko, o M.Verstappenas gavo naujas padangas. Iš saugos automobilio fazės labai daug išlošė meksikietis Sergio Perezas („Red Bull“).

Jis dar pirmajame rate neišvengė incidento, tada pasuko į boksus ir taupydamas padangas buvo pakilęs į pirmą vietą. S.Perezas po sustojimo būtų praradęs nemažai pozicijų, bet saugos automobilio fazė jam sutaupė daug laiko ir meksikietis į trasą grįžo antras – už Ch.Leclerco.

Paskutinė lenktynių dalis klostėsi labai įdomiai. S.Perezas sugebėjo aplenkti Ch.Leclercą ir tapo naujuoju lyderiu, tačiau po kelių ratų monakietis susigrąžino pirmą poziciją. Tada M.Verstappenas aplenkė S.Perezą ir ėmė atakuoti Ch.Leclercą. Monakietis galiausiai neatsilaikė ir prarado pirmą vietą. Dar po kiek laiko Ch.Leclercas padarė klaidą ir prarado antrą poziciją S.Perezui, tačiau nenuleido rankų ir dar kartą pavijo meksikietį.

Wowza… It happened again!🤯



Last lap disappointment for Sergio Perez again…😭



Just like last race vs Fernando Alonso, Charles Leclerc overtake Checo in the last lap!😬#LasVegasGP #F1pic.twitter.com/WMBBfyJwjP