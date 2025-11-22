 
TV3 naujienos > Sportas > Dvikovos > Kita

Gabrielė Bartoškaitė tapo Europos jaunučių muaythai čempione po įspūdingos pergalės prieš Rusijos sportininkę

2025-11-22 16:27 / šaltinis: Sportas.lt
2025-11-22 16:27

Atėnuose (Graikija) tęsiasi Europos muaythai čempionatas, kuriame šeštadienį auksą iškovojo Gabrielė Bartoškaitė („LA Team“).

Gabrielė Bartoškaitė | „Stop“ kadras

0

Lietuvė triumfavo jaunučių merginų (iki 15 metų) svorio kategorijoje iki 42 kg. Finale G. Bartoškaitė susikovė su ruse Amelija Kerimova. G. Bartoškaitė dominavo visą kovą, laimėjo kiekvieną iš 3 raundų ir rezultatu 30:27 nugalėjo rusę.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Šeštadienį finale taip pat kovos Arijus Merkevičius (berniukai iki 13 metų, svorio kategorija iki 32 kg). Lietuvis iš „LA Team“ taškais 27:30 pralaimėjo prieš Pavelą Siziakovą.

Kiek vėliau šeštadienį jaunių (iki 17 metų) svorio kategorijoje iki 75 kg Nedas Nedzveckas („Diamond Team“) kausis dėl aukso prieš Daniilą Beresnevą.

