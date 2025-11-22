Gabrielė Bartoškaitė tapo Europos jaunučių muaythai čempione po įspūdingos pergalės prieš Rusijos sportininkę

Lietuvė triumfavo jaunučių merginų (iki 15 metų) svorio kategorijoje iki 42 kg. Finale G. Bartoškaitė susikovė su ruse Amelija Kerimova. G. Bartoškaitė dominavo visą kovą, laimėjo kiekvieną iš 3 raundų ir rezultatu 30:27 nugalėjo rusę.
Šeštadienį finale taip pat kovos Arijus Merkevičius (berniukai iki 13 metų, svorio kategorija iki 32 kg). Lietuvis iš „LA Team“ taškais 27:30 pralaimėjo prieš Pavelą Siziakovą.
Kiek vėliau šeštadienį jaunių (iki 17 metų) svorio kategorijoje iki 75 kg Nedas Nedzveckas („Diamond Team“) kausis dėl aukso prieš Daniilą Beresnevą.
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!