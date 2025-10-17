G.Papagiannio ašaros: graikas aikštę paliko vežimėlyje

Rungtynėse su Atėnų „Panathinaikos“ rimtą traumą patyrė Georgios Papagiannis. Aukštaūgis iš Graikijos, antrajame ketvirtyje, verždamasis link krepšio krito ir susižeidė kelį.
Jis kurį laiką negalėjo pajudėti nuo parketo, kol galiausiai su ašaromis akyse buvo išvežtas vežimėlyje. Akivaizdu, jog trauma bus rimta.
Iki tol per 8 minutes graikas pelnė 4 taškus, atkovojo 3 kamuolius ir rinko 5 naudingumo balus.
Šį sezoną 220 cm ūgio centras per 16 minučių įmesdavo po 1,8 taško, atkovodavo 3,5 kamuolio ir rinkdavo 5,2 naudingumo balo.
Georgios Papagiannis, geçirdiği sakatlığın ardından sedyeyle soyunma odasına götürüldü ve giderken göz yaşlarına hakim olamadı.— Euroleague Basketbolu (@EBasketbolu) October 17, 2025
Papagiannis’e geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz.pic.twitter.com/N4tt027DLa
