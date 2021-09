Futbolo rungtynėse Rusijoje – žiaurus žaidėjo išpuolis prieš teisėją

„Energetik“ rungtynių pabaigoje pirmavo 2:1 ir artėjo prie pergalės. Tuo tarpu „Angusht“ futbolininkai aikštėje vis labiau nervinosi ir dėl visko kaltino teisėjus. 88-ą minutę arbitras skyrė baudos smūgį į „Angusht“ vartus ir tada svečių žaidėjai nebeatlaikė. „Angusht“ narys Bekchanas Alijevas išsiliejo ant teisėjo, o šis jam parodė raudoną kortelę. Išeidamas iš aikštės, B.Alijevas nusiėmė raištį ir metė jį į teisėjo asistentą.

B.Alijevui palikus aikštę, rungtynes pavyko užbaigti, bet po finalinio švilpuko aistros nenurimo. „Angusht“ žaidėjai apsupo teisėją ir reikalavo pasiaiškinimų. Magomedas Balajevas nusprendė, kad žodžių neužtenka, todėl du kartus trenkė arbitrui. Nuo jo neatsiliko ir Ruslanas Ziazikovas, puolęs teisėją tiek rankomis, tiek kojomis.

Tuo tarpu išvarytasis R.Alijevas po finalinio švilpuko grįžo ant vejos ir nusivijo teisėjo asistentą, kuriam keletą kartų įspyrė. Į visišką chaosą įsivėlė ir treneriai bei sirgaliai.

Vietinė futbolo sąjunga pranešė, kad R.Alijevas dviems metams buvo išmestas iš futbolo. Tuo tarpu M.Balajevas ir R.Ziazikovas futbolo nežais metus. Kuklesnes bausmes gavo Alanas Aslanuko ir Artiomas Orsajevas – jie praleis po 6 mačus. „Energetik“ klubui buvo skirta 10 tūkst. Rusijos rublių bauda, be to, ji artimiausias 2 rungtynes turės žaisti be sirgalių.