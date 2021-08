„Šiandien „Bayern“ pasaulis sustojo vietoje. Daugkartiniai Vokietijos čempionai ir visi klubo sirgaliai gedi mirusio 75-erių Gerdo Miulerio, kuris anapilin iškeliavo sekmadienį ryte“, – skelbiama oficialiame klubo pranešime.

FC Bayern are mourning the passing of Gerd Müller.



The FC Bayern world is standing still today. The club and all its fans are mourning the death of Gerd Müller, who passed away on Sunday morning at the age of 75.