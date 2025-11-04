 
TV3 naujienos > Sportas > Futbolas > Lietuva

FutbolasLT_S05E10: „Žalgirio“ reikalai, varžovų futsal EČ analizė, klubo dalininkas Mikutavičius

2025-11-04 16:34 / šaltinis: Sportas.lt
2025-11-04 16:34

Esi jaunas, kol yra pirmų kartų, nusprendė „FutbolasLT“ tinklalaidės įrašų studija ir pirmą kartą tinklalaidės istorijoje įrašė epizodą be vaizdo, vien tik su audio. Tokiu būdu pirmą kartą tinklalaidės istorijoje tik balso pavidalu į žiūrovus kreipėsi ir tinklalaidės kūrėjai – Aurimas Budraitis, Evaldas Gelumbauskas ir Karolis Tretjakas.

FutbolasLT | Organizatorių nuotr.

Esi jaunas, kol yra pirmų kartų, nusprendė „FutbolasLT“ tinklalaidės įrašų studija ir pirmą kartą tinklalaidės istorijoje įrašė epizodą be vaizdo, vien tik su audio. Tokiu būdu pirmą kartą tinklalaidės istorijoje tik balso pavidalu į žiūrovus kreipėsi ir tinklalaidės kūrėjai – Aurimas Budraitis, Evaldas Gelumbauskas ir Karolis Tretjakas.

0

Visgi, nedideli tehniniai nesklandumai kūrybinio proceso nesustabdė. Pirmame plane atsidūrė 24 įvarčiais nulijęs 35-asis A lygos turas, o daugiausiai dėmesio teko Vilniaus „Žalgirio“ ir Kauno rajono FC „Hegelmann“ akistatai. Aurimas, Evaldas ir Karolis pabandė suskaičiuoti kiek „Hegelmann“ atstovų kitą sezoną vilkės „Žalgirio“ aprangą, pagyrė Klaudijų Upstą, nusilenkė Liviu Antaliui ir iškėlė klausimą dėl Rolando Džiaukšto tolesnio darbo su žalgiriečiais.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Aptarę priešpaskutinio A lygos turo reikalus „FutbolasLT“ tinklalaidės kūrėjai sudėliojo paskutinio – 36 turo rezultatus, išrinko 35 turo naudingiausių žaidėjų trio ir paskelbė pereinamųjų „Riterių“ ir „Neptūno“ rungtynių datas.

Po A lygos scenoje pasirodė SHARP pokalbio rubrikos žvaigždė Marijus Mikutavičius. Naujasis FK „Ataka“ klubo dalininkas su „FutbolasLT“ kolektyvu prisiminė savo pirmuosius žingsnius Marakanos arimuose, atskleidė neišsipildžiusią profesionalaus žaidėjo svajonę, pasidalino keliais smagiais „Prelegentų“ komandos istorijos faktais ir be jokių pagrąžinimų nupiešė dabartinės lietuviško futbolo situacijos vaizdelį.

„Futbol trupinių“ rubrikoje tinklalaidės kūrėjai pasveikino pirmą kartą šalies istorijoje anglus įveikusią Lietuvos U17 vaikinų futbolo rinktinę, o Lietuvos salės futbolo asociacijos techninis direktorius Kęstutis Rudžionis pasidalino savo pastebėjimais apie Kauno „Žalgirio“ salės futbolininkų pasirodymą UEFA futsal Čempionų lygos atrankos varžybose, bei supažindino su Lietuvos rinktinės varžovais Europos salės futbolo čempionate.

Blaiviu realizmu spinduliuojančiame pokalbyje pozityvios energijos užtaisą gavę „FutbolasLT“ tinklalaidės kūrėjai atsakė į žiūrovų klausimus ir atsisveikino iki kitos savaitės!

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

