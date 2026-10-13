„Formulė 1“ grįžta į Afriką: paaiškėjo, kur vyks lenktynės

Lenktynės, pavadintos Afrikos GP, vyks specialiai pastatytoje trasoje Bugeseroje, maždaug už 40 km į pietus nuo sostinės Kigalio, šalia naujojo miesto tarptautinio oro uosto. Trasą suprojektavo buvęs F-1 lenktynininkas Alexas Wurzas. Projektuojant siekta išnaudoti natūralų vietovės kraštovaizdį ir aukščio pokyčius, kad trasa būtų techniškai sudėtinga, o žiūrovai galėtų mėgautis puikiu lenktynių matomumu.
„Formulės 1“ teigimu, susitarimas yra kelerius metus trukusio bendradarbiavimo rezultatas. Organizacija tikisi, kad naujosios lenktynės padės populiarinti čempionatą Afrikoje – rinkoje, kurioje F-1 iki šiol buvo mažiau įsitvirtinusi nei Europoje, Azijoje ar Amerikoje. Kol kas nenuspręsta, kuriuo metų laiku vyks Afrikos didysis prizas. Tikėtina, kad organizatoriai stengsis išvengti lietingojo sezono, trunkančio nuo kovo iki gegužės. Trumpesnis lietingasis laikotarpis Ruandoje būna spalį ir lapkritį.
Ruandos prezidentas Paulas Kagame džiaugėsi susitarimu ir pabrėžė, kad Afrikos žemynas ilgai laukė galimybės vėl priimti aukščiausio lygio automobilių sporto varžybas.
„Daugiau nei tris dešimtmečius svarbiausias pasaulio automobilių sporto čempionatas vyko be šio žemyno. Dabar tai keičiasi“, – sakė P. Kagame.
Jis tikisi, kad naujoji trasa ir šalia jos statomas oro uostas paskatins turizmą, sukurs darbo vietų ir suteiks daugiau verslo galimybių Ruandai bei visam regionui.
„Mūsų tikslas niekada nebuvo surengti tik vieną lenktynių savaitgalį. Siekėme ilgalaikės naudos savo žmonėms“, – teigė Ruandos prezidentas.
„Formulės 1“ vadovas Stefano Domenicali susitarimą pavadino istoriniu žingsniu ir pasidžiaugė, kad čempionatas sugrįš į Afrką.
Naujosios lenktynės gali sulaukti žmogaus teisių organizacijų kritikos. Ruanda anksčiau buvo kaltinama sporto renginių ir partnerysčių naudojimu siekiant pagerinti savo tarptautinį įvaizdį.
Panašių kaltinimų sulaukė ir Ruandos rėmimo susitarimai su Anglijos futbolo klubais Londono „Arsenal“ bei Birmingamo „Aston Villa“.
Kaimyninė Kongo Demokratinė Respublika kreipėsi į Tarptautinį Teisingumo Teismą, kaltindama Ruandą pažeidus kelias tarptautines sutartis, susijusias su genocido prevencija, rasine diskriminacija, moterų teisėmis ir kankinimų draudimu.
„Formulės 1“ atstovas pabrėžė, kad čempionatas turi galimybę įkvėpti daugiau nei 100 mln. Afrikos gyventojų ir kad sportas gali būti teigiama jėga.
Pirmasis pasaulio čempionato etapas Afrikoje surengtas 1958 metais Maroke. Vėliau lenktynės vyko Pietų Afrikos Respublikoje – 1960–1966 metais Ist Londone, o 1976–1985 metais persikėlė į Kyalami trasą netoli Johanesburgo. Kyalami vėl priėmė F-1 lenktynes 1992 ir 1993 metais, Apartheido režimui Pietų Afrikoje artėjant prie pabaigos. Nuo tada pasaulio čempionato etapas Afrikoje nebevyko.
Pastaraisiais metais Pietų Afrikos Respublika derėjosi su F-1 dėl galimo sugrįžimo. Buvo svarstomos Kyalami ir Keiptauno trasos, tačiau susitarimo pasiekti nepavyko.
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