Naujausios
Lietuva
Aktualijos
Orai
Koronavirusas
Kriminalai
Redakcija rekomenduoja
Geros naujienos
Komentarai ir analizė
Verslas
Lietuvos verslas
Užsienio verslas
Nekilnojamasis turtas
Rinkos
Transportas
Užsienis
Putino režimas
JAV
Rusija
Europa
Kitos šalys
Gyvenimas
Istorijos
Tėvų darželis
Mada ir grožis
Santykiai
Namai
Maistas
Horoskopai
Pasisakyk
Patarimai
Sodas ir daržas
Sveika gyvensena
Kelionės
Sveikata
Renginiai
Sportas
Krepšinis
Futbolas
Dvikovos
Tenisas
Ledo Ritulys
Vandens Sportas
Auto Moto
Kitos sporto šakos
Eurolyga
LKL
NBA
FIFA 2026
Aurum 1006 km lenktynės
Video
Dienos pjūvis
Pasikalbėkim
SVEIKATOS DNR
Kažkas Naujo
Farai
Gero vakaro šou
TV Pagalba
Tavo Horoskopas
TV3 Play
Žmonės
Lietuvos įžymybės
Muzika
Užsienio žvaigždės
TV
Filmai
Kultūra
Mada
Įvairenybės
 

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Sportas > Auto Moto > Formulė 1

„Formulė 1“ grįžta į Afriką: paaiškėjo, kur vyks lenktynės

2026-10-13 15:07 / šaltinis: Sportas.lt
Pridėkite tv3.lt kaip pageidaujamą šaltinį „Google“
2026-10-13 15:07
Pridėkite kaip šaltinį Google

Ruanda pasirašė 10 metų trukmės sutartį su „Formule 1“ dėl lenktynių rengimo šioje Afrikos valstybėje. Pirmasis etapas numatomas 2030-ųjų pradžioje. Tai bus pirmosios F-1 lenktynės Afrikoje nuo 1993 metų.

Singapūro GP lenktynės | EPA nuotr.

Ruanda pasirašė 10 metų trukmės sutartį su „Formule 1“ dėl lenktynių rengimo šioje Afrikos valstybėje. Pirmasis etapas numatomas 2030-ųjų pradžioje. Tai bus pirmosios F-1 lenktynės Afrikoje nuo 1993 metų.

REKLAMA
0

Lenktynės, pavadintos Afrikos GP, vyks specialiai pastatytoje trasoje Bugeseroje, maždaug už 40 km į pietus nuo sostinės Kigalio, šalia naujojo miesto tarptautinio oro uosto. Trasą suprojektavo buvęs F-1 lenktynininkas Alexas Wurzas. Projektuojant siekta išnaudoti natūralų vietovės kraštovaizdį ir aukščio pokyčius, kad trasa būtų techniškai sudėtinga, o žiūrovai galėtų mėgautis puikiu lenktynių matomumu.

TAIP PAT SKAITYKITE:

„Formulės 1“ teigimu, susitarimas yra kelerius metus trukusio bendradarbiavimo rezultatas. Organizacija tikisi, kad naujosios lenktynės padės populiarinti čempionatą Afrikoje – rinkoje, kurioje F-1 iki šiol buvo mažiau įsitvirtinusi nei Europoje, Azijoje ar Amerikoje. Kol kas nenuspręsta, kuriuo metų laiku vyks Afrikos didysis prizas. Tikėtina, kad organizatoriai stengsis išvengti lietingojo sezono, trunkančio nuo kovo iki gegužės. Trumpesnis lietingasis laikotarpis Ruandoje būna spalį ir lapkritį.

REKLAMA
REKLAMA

Ruandos prezidentas Paulas Kagame džiaugėsi susitarimu ir pabrėžė, kad Afrikos žemynas ilgai laukė galimybės vėl priimti aukščiausio lygio automobilių sporto varžybas.

REKLAMA

„Daugiau nei tris dešimtmečius svarbiausias pasaulio automobilių sporto čempionatas vyko be šio žemyno. Dabar tai keičiasi“, – sakė P. Kagame.

Jis tikisi, kad naujoji trasa ir šalia jos statomas oro uostas paskatins turizmą, sukurs darbo vietų ir suteiks daugiau verslo galimybių Ruandai bei visam regionui.

„Mūsų tikslas niekada nebuvo surengti tik vieną lenktynių savaitgalį. Siekėme ilgalaikės naudos savo žmonėms“, – teigė Ruandos prezidentas.

REKLAMA
REKLAMA

„Formulės 1“ vadovas Stefano Domenicali susitarimą pavadino istoriniu žingsniu ir pasidžiaugė, kad čempionatas sugrįš į Afrką.

Naujosios lenktynės gali sulaukti žmogaus teisių organizacijų kritikos. Ruanda anksčiau buvo kaltinama sporto renginių ir partnerysčių naudojimu siekiant pagerinti savo tarptautinį įvaizdį.

Panašių kaltinimų sulaukė ir Ruandos rėmimo susitarimai su Anglijos futbolo klubais Londono „Arsenal“ bei Birmingamo „Aston Villa“.

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA

Kaimyninė Kongo Demokratinė Respublika kreipėsi į Tarptautinį Teisingumo Teismą, kaltindama Ruandą pažeidus kelias tarptautines sutartis, susijusias su genocido prevencija, rasine diskriminacija, moterų teisėmis ir kankinimų draudimu.

„Formulės 1“ atstovas pabrėžė, kad čempionatas turi galimybę įkvėpti daugiau nei 100 mln. Afrikos gyventojų ir kad sportas gali būti teigiama jėga.

REKLAMA

Pirmasis pasaulio čempionato etapas Afrikoje surengtas 1958 metais Maroke. Vėliau lenktynės vyko Pietų Afrikos Respublikoje – 1960–1966 metais Ist Londone, o 1976–1985 metais persikėlė į Kyalami trasą netoli Johanesburgo. Kyalami vėl priėmė F-1 lenktynes 1992 ir 1993 metais, Apartheido režimui Pietų Afrikoje artėjant prie pabaigos. Nuo tada pasaulio čempionato etapas Afrikoje nebevyko.

Pastaraisiais metais Pietų Afrikos Respublika derėjosi su F-1 dėl galimo sugrįžimo. Buvo svarstomos Kyalami ir Keiptauno trasos, tačiau susitarimo pasiekti nepavyko.

Sekite naujausius Eurolygos įvykius. Visas naujienas apie Eurolygą ir Žalgirio rungtynes rasite čia.

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų