FIFA pasaulio klubų taurės aštuntfinalis: „Flamengo“ – „Bayern“ (APŽVALGA)

TIESIOGIAI s. Rungtynių eiga

Rio de Žaneiro „Flamengo“ – Miuncheno „Bayern“

Turnyro situacija: Aštuntfinalio etapas

Rungtynių data: birželio 29 d. 23:00 val.

Rungtynių vieta: „Hard Rock“ stadionas, Majamis, JAV

Kaip pamatyti rungtynes?

Tiesioginę rungtynių transliaciją nuo 22:50 val. galėsite stebėti per TV3 televiziją.

Dvikova

„Flamengo“ netikėtai aplenkęs Londono „Chelsea“ tapo D grupės nugalėtoju. Tuo tarpu „Bayern“ C grupėje finišavo antroje vietoje paskutiniame susitikime minimaliu rezultatu nusileisdamas Lisabonos „Benfica“.

Filipe‘o Luiso vadovaujama „Flamengo“ komanda 2025 metais praleido vos 19 įvarčių per 38 rungtynes, tai yra 0,5 įvarčio per susitikimą. Tuo tarpu „Bayern“ pelnė 53 įvarčius per 54 rungtynes 2024/2025 m. sezone (0.98 įvarčio per rungtynes).

Vokietijos čempionų žvaigždė Harry Kane‘as pelnė 83 įvarčius per 94 sužaistas rungtynes atstovaudamas „Bayern“ nuo 2023 metų, kai persikėlė rungtyniauti iš Londono „Totenham“ į Vokietijos klubą.

Įdomūs faktai prieš akistatą:

•„Flamengo“ nepralaimėjo paskutinių 11-os žaistų rungtynių visuose turnyruose, praleidę vos penkis įvarčius.

• Pralaimėjimas prieš „Benfica“ nutraukė „Bayern“ 100 proc. pergalių rekordą FIFA pasaulio klubų taurėje (įskaitant ankstesnius formatus).

• „Bayern“ iki šiol nėra pralaimėjęs dvejų rungtynių iš eilės komandai vadovaujant Vincentui Kompany.

• Tai bus pirmasis „Bayern“ susitikimas su varžovu iš Brazilijos nuo 1976 m. Tarpžemyninės taurės finalo, kai įveikė „Cruzeiro“. Tuo tarpu „Flamengo“ tai bus ketvirtosios rungtynės su varžovais iš Europos.

Kas buvo kalbama prieš rungtynes?

„Mums svarbiausia yra daryti spaudimą varžovui, perimti iniciatyvą. To iš mūsų tikisi gerbėjai, tai mes ir stengiamės įgyvendinti. „Bayern“ yra elito dalis, milžinas. Jie dominuoja, turi nepaprastą komandos sudėtį ir puikų trenerį. Šis klubas mus įkvepia ir duoda idėjų, tačiau rungtynėse gali nutikti bet kas.“

Filipe Luisas, „Flamengo“ komandos vyriausiasis treneris



„Bayern“ visi turnyrai yra svarbūs. „Flamengo“ turi aiškias idėjas, o žaidėjai tiki jomis. Tai yra aukščiausio lygio gynybinės disciplinos ir gerų puolimo idėjų derinys. „Flamengo“ visa tai perteikia aikštėje. Žinoma, tai yra Brazilijos komanda, tačiau tikimės aukščiausio europinio lygio rungtynių.“

Vincentas Kompany, „Bayern“ komandos vyriausiasis treneris



Ką prognozuoja superkompiuteris?

„Opta“ superkompiuteris ryškiais šios aštuntfinalio etapo poros favoritais laiko „Bayern“ klubą, kuriam pergalė per 90 žaidimo minučių yra prognozuojama 55.5% kartų.

Vokietijos klubas yra favoritas žengti į kitą etapą, šio klubo šansai vertinami – 76.6%, tuo tarpu „Flamengo“ – vos 23.4% .

Visos trečiosios turnyro dienos rungtynės

19.00 val. Paryžiaus „Saint-Germain“ – Majamio „Inter“ GO3

23:00 val. „Flamengo“ – „Bayern“ TV3