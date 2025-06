FIFA Pasaulio klubų taurėje – Japonijos ir Argentinos kova: dėmesį kaustys vos 17-metis „River Plate“ talentas

Šie Argentinos ir Japonijos klubai FIFA Pasaulio klubų taurės turnyre žaidžia E grupėje. Saitamoje įsikūręs Japonijos klubas „Urawa Red Diamonds“ yra tris kartus laimėjęs Azijos čempionų lygą. Tai – geriausias rezultatas tarp visų Japonijos komandų. Bene žinomiausias komandos žaidėjas yra Ryoma Watanabe, pastaruoju metu demonstruojantis itin puikią formą.

Tuo tarpu Argentinos klubas „River Plate“ yra vienas žinomiausių ir tituluočiausių visoje Pietų Amerikoje. Ši Buenos Airių ekipa net keturis kartus triumfavo „Copa Libertadores“ turnyre.

Beje, būtent šioje komandoje vis dar išvysime 17-metį talentą Franco Mastantuono. Šią vasarą dėl jo į kovą stojo du Europos galiūnai: „Paris Saint-Germain“ ir „Real Madrid“. Teigiama, kad nepaisant to, jog Prancūzijos klubas pasiūlė gerokai didesnį kontraktą, futbolininkas visgi pasirinko išpildyti savo vaikystės svajonę ir pagaliau nuo rugpjūčio pasipuoš „Real Madrid“ marškinėliais.

Be šių komandų, E grupėje taip pat dar pamatysime vieną sėkmingiausių Meksikos klubų tarptautinėje arenoje „Monterrey“. Monterėjaus klubas net penkis kartus laimėjo Šiaurės Amerikos čempionų lygą. Be to, visi šie trofėjai iškovoti per pastaruosius 15 sezonų.

Taip pat būtent šioje grupėje žaidžia ir Milano „Inter“. Tai – vienas tituluočiausių Italijos klubų, šiemet likęs antru ir UEFA Čempionų lygoje, ir „Serie A“ pirmenybėse. Beje, įdomu tai, kad po sezono „Inter“ atsisveikino su treneriu Simone Inzaghi. Jo vietą pakeitė ir komandą į priekį FIFA Pasaulio klubų taurėje ves prieš dešimtmetį futbolininko karjerą klube baigęs rumunas Cristianas Chivu.

„River Plate“ – „Urawa Red Diamonds“ kova – jau šį antradienį, 21.50 val. per TV3!