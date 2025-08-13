Fantastika: U16 rinktinė tritaškiu nuo lentos patiesė Ispaniją ir žais pusfinalyje

Lietuvių pergalę nulėmė Jokūbo Kuktostolimas tritaškis per rankas, kuris likus 0,8 sekundėms iki mačo pabaigos išvedė mūsiškius į priekį.
Per likusį laiką po minutinės pertraukėlės ispanai spėjo išmesti gerą metimą, tačiau jis buvo netikslus ir lietuviai šventė pergalę.
Pusfinalyje mūsiškiai susitiks su Italija.
Lietuva pirmavo didžiąją dalį antrosios mačo pusės. Po trijų kėlinių lietuviai buvo priekyje 8 taškais. Ispanai geriau pradėjo lemiamą kėlinį ir trumpam buvo išsiveržę į priekį, bet dvikovą geriau uždarė mūsiškiai.
Lietuva: Jokūbas Kukta 29, Lukas Šiškauskas ir Augustas Kičas – po 14, Gabrielius Buivydas 10, Rojus Stankevičius 7.
Ispanija: Rogeris Villarejo 23, Osagioduwa Hadi 15 Humberto Ruizas 13, Janas Cerdanas 11.
