Kalendorius
Rugpjūčio 13 d., trečiadienis
Vilnius +22°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

Mano naujienos

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
2
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Sportas

Fantastika: U16 rinktinė tritaškiu nuo lentos patiesė Ispaniją ir žais pusfinalyje

2025-08-13 14:31 / šaltinis: Sportas.lt
2025-08-13 14:31

Įspūdingą pergalę Europos čempionato ketvirtfinalyje iškovojo Lietuvos U16 rinktinė, kuri rezultatu 93:90 (27:33, 27:15, 20:18, 19:24) palaužė Ispanijos bendraamžius.

Jokūbas Kukta | FIBA nuotr.

Įspūdingą pergalę Europos čempionato ketvirtfinalyje iškovojo Lietuvos U16 rinktinė, kuri rezultatu 93:90 (27:33, 27:15, 20:18, 19:24) palaužė Ispanijos bendraamžius.

REKLAMA
2

Lietuvių pergalę nulėmė Jokūbo Kuktostolimas tritaškis per rankas, kuris likus 0,8 sekundėms iki mačo pabaigos išvedė mūsiškius į priekį.

Per likusį laiką po minutinės pertraukėlės ispanai spėjo išmesti gerą metimą, tačiau jis buvo netikslus ir lietuviai šventė pergalę.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Pusfinalyje mūsiškiai susitiks su Italija.

Lietuva pirmavo didžiąją dalį antrosios mačo pusės. Po trijų kėlinių lietuviai buvo priekyje 8 taškais. Ispanai geriau pradėjo lemiamą kėlinį ir trumpam buvo išsiveržę į priekį, bet dvikovą geriau uždarė mūsiškiai.

Lietuva: Jokūbas Kukta 29, Lukas Šiškauskas ir Augustas Kičas – po 14, Gabrielius Buivydas 10, Rojus Stankevičius 7.

Ispanija: Rogeris Villarejo 23, Osagioduwa Hadi 15 Humberto Ruizas 13, Janas Cerdanas 11.  

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų