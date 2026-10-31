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TV3 naujienos > Sportas > Kitos sporto šakos > Regbis

Europos „Trophy“ regbio čempionatas: Lietuva – Vokietija (tiesioginė vaizdo transliacija)

2026-10-31 12:30 / šaltinis: Sportas.lt
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2026-10-31 12:30
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Lietuvos vyrų regbio rinktinė šeštadienį pradės naują ciklą antrajame pagal pajėgumą Europos čempionato „Trophy“ divizione. 14 val. Šiaulių regbio stadione vyksiančiame pirmajame mače lietuvių lauks grėsmingas varžovas – iš aukščiausio diviziono iškritusi Vokietijos komanda. Tiesioginę vaizdo transliaciją galėsite stebėti Sportas.lt portale.

Lietuvos regbio rinktinė | Organizatorių nuotr.

Lietuvos vyrų regbio rinktinė šeštadienį pradės naują ciklą antrajame pagal pajėgumą Europos čempionato „Trophy“ divizione. 14 val. Šiaulių regbio stadione vyksiančiame pirmajame mače lietuvių lauks grėsmingas varžovas – iš aukščiausio diviziono iškritusi Vokietijos komanda. Tiesioginę vaizdo transliaciją galėsite stebėti Sportas.lt portale.

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„Trophy“ divizione taip pat varžysis Švedijos, Maltos, Danijos ir Čekijos komandos.

Lietuvos regbio rinktinė šį naują ciklą pasitinka nukraujavusi. Nors po neseniai pasibaigusio Baltijos „Top“ lygos sezono žaidėjai yra neblogos formos, visgi dalis sportininkų prie rinktinės negalės prisijungti dėl traumų.

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Paskutinį kartą Lietuvos rinktinė su Vokietija žaidė 2021 metais. Tuomet Šiauliuose lietuviai varžovams nusileido 16:46.

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Praėjusiame „Trophy“ diviziono cikle Lietuvos rinktinė užėmė ketvirtąją vietą. Lietuviai ilgai balansavo ties iškritimo į žemesnį divizioną riba, bet įtikinama pergalė paskutinėse rungtynėse prieš kroatus leido pakilti iš grupės dugno.

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Lietuvos regbio rinktinės sudėtis: Tautrimas Mažylis, Danas Karapetjanas, Rokas Svalbonas, Vakaris Perliba, Nojus Skinulis, Armandas Stebrovič, Jokūbas Bajarūnas, Ervidas Bakutis, Tautvydas Krasauskas, Ignas Keraminas, Kęstutis Karbauskas, Domantas Stravinskas, Augustas Jucevičius, Emilis Mikalauskis, Arnas Bagarauskas, Justas Braslauskas, Džiugas Stasiūnas, Mindaugas Simonavičius, Tomas Mačiulis, Laurynas Marcinkus, Alanas Aleksanian, Jonas Morkūnas, Kajus Žilinskas ir Dovydas Taujanskas.

Lapkričio 7 dieną lietuviai taip pat Šiauliuose susitiks su Švedija, o lapkričio 14 dieną laukia mačas išvykoje su Čekija.

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