Naujausios
Lietuva
Aktualijos
Orai
Koronavirusas
Kriminalai
Redakcija rekomenduoja
Geros naujienos
Komentarai ir analizė
Verslas
Lietuvos verslas
Užsienio verslas
Nekilnojamasis turtas
Rinkos
Transportas
Užsienis
Putino režimas
JAV
Rusija
Europa
Kitos šalys
Gyvenimas
Istorijos
Tėvų darželis
Mada ir grožis
Santykiai
Namai
Maistas
Horoskopai
Pasisakyk
Patarimai
Sodas ir daržas
Sveika gyvensena
Kelionės
Sveikata
Renginiai
Sportas
Krepšinis
Futbolas
Dvikovos
Tenisas
Ledo Ritulys
Vandens Sportas
Auto Moto
Kitos sporto šakos
Eurolyga
LKL
NBA
FIFA 2026
Aurum 1006 km lenktynės
Video
Dienos pjūvis
Pasikalbėkim
SVEIKATOS DNR
Kažkas Naujo
Farai
Gero vakaro šou
TV Pagalba
Tavo Horoskopas
TV3 Play
Žmonės
Lietuvos įžymybės
Muzika
Užsienio žvaigždės
TV
Filmai
Kultūra
Mada
Įvairenybės
 

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Sportas > Kitos sporto šakos > Regbis

„Geležinio vilko“ regbininkai po 56 metų pertraukos tapo stipriausiais Lietuvoje

2026-10-19 15:37 / šaltinis: Sportas.lt
Pridėkite tv3.lt kaip pageidaujamą šaltinį „Google“
2026-10-19 15:37
Pridėkite kaip šaltinį Google

Savaitgalį finišavo intriguojantis Baltijos regbio „Top“ lygos sezonas. Antrą kartą lygos istorijoje bronzos medalius iškovojo Vilniaus „Geležinio vilko“ ekipa, kuri šiemet gali didžiuotis ir stipriausios šalies komandos vardu, mat dėl pirmenybių aukso kovėsi Latvijos ir Švedijos komandos.

Rungtynių akimirka | Elvio Žaldario nuotr.
GALERIJA (5)

Savaitgalį finišavo intriguojantis Baltijos regbio „Top“ lygos sezonas. Antrą kartą lygos istorijoje bronzos medalius iškovojo Vilniaus „Geležinio vilko“ ekipa, kuri šiemet gali didžiuotis ir stipriausios šalies komandos vardu, mat dėl pirmenybių aukso kovėsi Latvijos ir Švedijos komandos.

REKLAMA
0

(5 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Baltijos regbio „Top“ lyga

Anksčiau „Geležinis vilkas“ stipriausiu Lietuvos klubu buvo 1969 ir 1970 metais, kai dukart paeiliui tapo šalies čempionu.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Rungtynėse dėl Baltijos „Top“ lygos bronzos savo aikštėje „Geležinis vilkas“ 43:30 (24:10) įveikė „Baltrex-Šiaulius“. Tai tuo pačiu tapo pirmuoju lygos sezonu, kuriame tarp prizininkų nėra nei vieno Šiaulių klubo.

REKLAMA
REKLAMA

Aistringai sirgalių palaikomi vilniečiai energingai pradėjo rungtynes ir per pirmąsias 10 minučių atliko du žeminimus (12:0). Visgi netrukus įsibėgėjo ir šiauliečiai, kurie sušvelnino atsilikimą iki 2 taškų (10:12). Antroje pirmo kėlinio pusėje „Geležinio vilko“ regbininkai pelnė dar du žeminimus ir vėl kiek atitrūko (24:10).

REKLAMA

Antrojo kėlinio pradžioje „Baltrex-Šiauliai“ po rezultatyvaus išpuolio vėl atsidūrė per vieną ataką nuo varžovų (18:24). Lemiamas tapo antro kėlinio vidurys – dvi sėkmingos vilniečių atakos leido vėl solidžiai atitrūkti (38:18) ir svečiams pabaigoje pavyko tik kiek sušvelninti atsilikimą.

„Smagu sezoną užbaigti pergale ir iškovojus trečią vietą namuose. Sezonas prasidėjo sunkokai, bet žinojome savo planą. Gal kartais pritrūko kantrybės ir to rezultato norėjome per greitai, bet dabar džiaugiamės trečia vieta. Nedaug šiemet trūko ir iki finalo, bet nereikia per daug norėti. Viskas ateis savaime. Tikiuosi, kad komanda toliau išliks su tuo pačiu alkiu ir noru tobulėti“, – kalbėjo žaidžiantysis „Geležinio vilko“ treneris Dovydas Taujanskas.

REKLAMA
REKLAMA

Reguliariojo sezono rungtynėse „Geležinis vilkas“ taip pat nugalėjo šiauliečius 24:3. Tuomet rungtynių eigai didelę įtaką turėjo pliaupęs lietus, kuris nėra parankus greitą žaidimą mėgstantiems „Baltrex-Šiauliams“. Rungtynėse dėl trečios vietos vyravo gražus ir saulėtas oras, tačiau tai šiauliečių neišgelbėjo.

„Oras varžovams šįkart buvo palankesnis, bet mums pavyko geriau sužaisti svarbiais momentais. Labai gaila, kad varžovai turi problemų su traumomis. Mes patys turėjome keletą netekčių, bet palyginus dar visai nedaug. Tai ir yra viena sėkmės priežasčių – mažiau traumų bei žaidėjų pokyčių sezono eigoje. Svarbiausia, kad mūsų žaidėjai daug dirbo treniruotėse, paruošė kūnus “, – pabrėžė D. Taujanskas.

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA

„Baltrex-Šiauliams“ visas sezonas nebuvo lengvas, bet komanda tikisi išmokti pamokas ir sugrįžti naujame sezone su didesne jėga.

„Reikia daugiau ramybės, daugiau lankyti treniruotes. Tiesiog daugiau būti komanda. Šiandien varžovai buvo stipresni, kad dažniau rinkosi į treniruotis ir labiau norėjo, – teigė „Baltrex-Šiaulių“ žaidėjas Lukas Gylys. – Paskutinėse rungtynėse daug ką lėmė fiziškumas. Mes prastai startavome, vėliau stengėmės atiduoti visą save, kad grįžtume į rungtynes ir pasipylė traumos. Jos mus lydėjo visą sezoną. Dėl to norisi greičiau užversti šį puslapį ir pradėti ruoštis naujam sezonui.“

REKLAMA

Geriausiais rungtynių žaidėjais pripažinti Dominykas Furza („Geležinis vilkas“) ir Lukas Radzevičius („Baltrex-Šiauliai“).

„Baltic XL-Livonia“ dramatiškai apgynė titulą

Praėjusiais metais pirmą kartą Baltijos regbio „Top“ lygos čempione tapusi „Baltic XL-Livonia“ (Latvija) komanda po dramatiško finalo antrą sykį kėlė į viršų nugalėtojų taurę.

REKLAMA

Rygoje vykusiame finale Latvijos komanda 41:38 (10:11) palaužė lygos naujokę Stokholmo „Exiles“ (Švedija) ekipą.

Latviai pelnė pirmuosius 10 taškų, tačiau antroje pirmo kėlinio pusėje įsibėgėję švedai atsakė savo spurtu ir prieš didžiąją pertrauką išsiveržė į priekį 11:10. Antrojo kėlinio pradžioje „Exiles“ klubas pelnė keturis net žeminimus ir atitrūko 33:13

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA

Tuomet „Baltic XL-Livonia“ pradėjo įspūdingą sugrįžimą. Per dešimt minučių latviai surengė net tris rezultatyvias atakas ir įspūdingu stiliumi išsiveržė į priekį 34:33. Visai netrukus Stokholmo ekipa taip pat prispaudė kamuolį varžovų įskaitiniame plote ir susigrąžino sau palankų rezultatą (38:34).

Po neįtikėtino lemiamo šturmo „Livonia“ komanda galiausiai pelnė pergalingą žeminimą, taip triumfuodama lygoje.

REKLAMA

„Neįtikėtina. Niekada negalvojau, kad būsime nenugalėti nuo 2024 metų rugsėjo. Šiandien žaidėjai atidavė visą save. Mes ilgai kontroliavome kamuolį, tačiau padarėme grubias klaidas ir varžovai pelnė lengvus žeminimus. Dėl to turėjome juos vytis. Visgi pavyko išlaikyti savo žaidimą ir sugrįžti į rungtynes. Varžovams nepadėjo ir svarbių žaidėjų traumos. Bet tokios rungtynės, kuriose viską lėmė paskutinė ataka, ilgam išliks atmintyje“, – sakė „Livonia“ treneris Neilas Johnsonas.

REKLAMA

„Skaudu, kai viskas pasibaigia būtent taip. Bet kokiu atveju, didžiuojuosi savo vaikinais ir jų pasirodymu, nepaisant tokio didelio traumų skaičiaus. Mums tai buvo svarbus etapas žvelgiant į ateitį – tikimės čia sugrįžti ir pabandyti dar kartą“, – kalbėjo „Exiles“ treneris Chema Bohorquezas.

Geriausiais žaidėjais pripažinti Mikelis Jurevičs („Baltic XL-Livonia“) ir Anthony Rafael („Exiles“).

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA

Latvijos ekipoje rungtyniauja ir vienas Lietuvos regbininkas – Robertas Petrošius.

Baltijos regbio „Top“ lygoje savaitgalį sužaistos ir rungtynės dėl Iššūkio taurės (5-7 vietos). Jose Šiaulių „Vairas-Kalvis-Jupoja“ po atkaklios kovos 32:20 įveikė „Šiaulius-Exto“.

Penktosios vietos laimėtojai paaiškės spalio 24 dieną po „Vairo-Kalvio-Jupojos“ ir Kauno „Ąžuolo“ akistatos.

Sekite naujausius Eurolygos įvykius. Visas naujienas apie Eurolygą ir Žalgirio rungtynes rasite čia.

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų