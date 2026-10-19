„Geležinio vilko“ regbininkai po 56 metų pertraukos tapo stipriausiais Lietuvoje

Anksčiau „Geležinis vilkas“ stipriausiu Lietuvos klubu buvo 1969 ir 1970 metais, kai dukart paeiliui tapo šalies čempionu.
Rungtynėse dėl Baltijos „Top“ lygos bronzos savo aikštėje „Geležinis vilkas“ 43:30 (24:10) įveikė „Baltrex-Šiaulius“. Tai tuo pačiu tapo pirmuoju lygos sezonu, kuriame tarp prizininkų nėra nei vieno Šiaulių klubo.
Aistringai sirgalių palaikomi vilniečiai energingai pradėjo rungtynes ir per pirmąsias 10 minučių atliko du žeminimus (12:0). Visgi netrukus įsibėgėjo ir šiauliečiai, kurie sušvelnino atsilikimą iki 2 taškų (10:12). Antroje pirmo kėlinio pusėje „Geležinio vilko“ regbininkai pelnė dar du žeminimus ir vėl kiek atitrūko (24:10).
Antrojo kėlinio pradžioje „Baltrex-Šiauliai“ po rezultatyvaus išpuolio vėl atsidūrė per vieną ataką nuo varžovų (18:24). Lemiamas tapo antro kėlinio vidurys – dvi sėkmingos vilniečių atakos leido vėl solidžiai atitrūkti (38:18) ir svečiams pabaigoje pavyko tik kiek sušvelninti atsilikimą.
„Smagu sezoną užbaigti pergale ir iškovojus trečią vietą namuose. Sezonas prasidėjo sunkokai, bet žinojome savo planą. Gal kartais pritrūko kantrybės ir to rezultato norėjome per greitai, bet dabar džiaugiamės trečia vieta. Nedaug šiemet trūko ir iki finalo, bet nereikia per daug norėti. Viskas ateis savaime. Tikiuosi, kad komanda toliau išliks su tuo pačiu alkiu ir noru tobulėti“, – kalbėjo žaidžiantysis „Geležinio vilko“ treneris Dovydas Taujanskas.
Reguliariojo sezono rungtynėse „Geležinis vilkas“ taip pat nugalėjo šiauliečius 24:3. Tuomet rungtynių eigai didelę įtaką turėjo pliaupęs lietus, kuris nėra parankus greitą žaidimą mėgstantiems „Baltrex-Šiauliams“. Rungtynėse dėl trečios vietos vyravo gražus ir saulėtas oras, tačiau tai šiauliečių neišgelbėjo.
„Oras varžovams šįkart buvo palankesnis, bet mums pavyko geriau sužaisti svarbiais momentais. Labai gaila, kad varžovai turi problemų su traumomis. Mes patys turėjome keletą netekčių, bet palyginus dar visai nedaug. Tai ir yra viena sėkmės priežasčių – mažiau traumų bei žaidėjų pokyčių sezono eigoje. Svarbiausia, kad mūsų žaidėjai daug dirbo treniruotėse, paruošė kūnus “, – pabrėžė D. Taujanskas.
„Baltrex-Šiauliams“ visas sezonas nebuvo lengvas, bet komanda tikisi išmokti pamokas ir sugrįžti naujame sezone su didesne jėga.
„Reikia daugiau ramybės, daugiau lankyti treniruotes. Tiesiog daugiau būti komanda. Šiandien varžovai buvo stipresni, kad dažniau rinkosi į treniruotis ir labiau norėjo, – teigė „Baltrex-Šiaulių“ žaidėjas Lukas Gylys. – Paskutinėse rungtynėse daug ką lėmė fiziškumas. Mes prastai startavome, vėliau stengėmės atiduoti visą save, kad grįžtume į rungtynes ir pasipylė traumos. Jos mus lydėjo visą sezoną. Dėl to norisi greičiau užversti šį puslapį ir pradėti ruoštis naujam sezonui.“
Geriausiais rungtynių žaidėjais pripažinti Dominykas Furza („Geležinis vilkas“) ir Lukas Radzevičius („Baltrex-Šiauliai“).
„Baltic XL-Livonia“ dramatiškai apgynė titulą
Praėjusiais metais pirmą kartą Baltijos regbio „Top“ lygos čempione tapusi „Baltic XL-Livonia“ (Latvija) komanda po dramatiško finalo antrą sykį kėlė į viršų nugalėtojų taurę.
Rygoje vykusiame finale Latvijos komanda 41:38 (10:11) palaužė lygos naujokę Stokholmo „Exiles“ (Švedija) ekipą.
Latviai pelnė pirmuosius 10 taškų, tačiau antroje pirmo kėlinio pusėje įsibėgėję švedai atsakė savo spurtu ir prieš didžiąją pertrauką išsiveržė į priekį 11:10. Antrojo kėlinio pradžioje „Exiles“ klubas pelnė keturis net žeminimus ir atitrūko 33:13
Tuomet „Baltic XL-Livonia“ pradėjo įspūdingą sugrįžimą. Per dešimt minučių latviai surengė net tris rezultatyvias atakas ir įspūdingu stiliumi išsiveržė į priekį 34:33. Visai netrukus Stokholmo ekipa taip pat prispaudė kamuolį varžovų įskaitiniame plote ir susigrąžino sau palankų rezultatą (38:34).
Po neįtikėtino lemiamo šturmo „Livonia“ komanda galiausiai pelnė pergalingą žeminimą, taip triumfuodama lygoje.
„Neįtikėtina. Niekada negalvojau, kad būsime nenugalėti nuo 2024 metų rugsėjo. Šiandien žaidėjai atidavė visą save. Mes ilgai kontroliavome kamuolį, tačiau padarėme grubias klaidas ir varžovai pelnė lengvus žeminimus. Dėl to turėjome juos vytis. Visgi pavyko išlaikyti savo žaidimą ir sugrįžti į rungtynes. Varžovams nepadėjo ir svarbių žaidėjų traumos. Bet tokios rungtynės, kuriose viską lėmė paskutinė ataka, ilgam išliks atmintyje“, – sakė „Livonia“ treneris Neilas Johnsonas.
„Skaudu, kai viskas pasibaigia būtent taip. Bet kokiu atveju, didžiuojuosi savo vaikinais ir jų pasirodymu, nepaisant tokio didelio traumų skaičiaus. Mums tai buvo svarbus etapas žvelgiant į ateitį – tikimės čia sugrįžti ir pabandyti dar kartą“, – kalbėjo „Exiles“ treneris Chema Bohorquezas.
Geriausiais žaidėjais pripažinti Mikelis Jurevičs („Baltic XL-Livonia“) ir Anthony Rafael („Exiles“).
Latvijos ekipoje rungtyniauja ir vienas Lietuvos regbininkas – Robertas Petrošius.
Baltijos regbio „Top“ lygoje savaitgalį sužaistos ir rungtynės dėl Iššūkio taurės (5-7 vietos). Jose Šiaulių „Vairas-Kalvis-Jupoja“ po atkaklios kovos 32:20 įveikė „Šiaulius-Exto“.
Penktosios vietos laimėtojai paaiškės spalio 24 dieną po „Vairo-Kalvio-Jupojos“ ir Kauno „Ąžuolo“ akistatos.
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