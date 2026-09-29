Europos taurės startas: lietuvių klubų galimybės, favoritai ir įdomiausi žaidėjai

Ar pasiteisins naujas formatas? Vietoje 2 grupių po 10 komandų dabar turime 4 po 8 ekipas, taip padidinant dalyvių skaičių tikrai ženkliai. Su tuo susijusi ir „NBA Europe“ projekto grėsmė, kur Eurolygos organizacija norėjo komandas turėti savo turnyruose bei pasiūlė joms penkerių metų sutartis. Kartu buvo susilpninta Čempionų lyga, kuri prarado „La Laguna“ ir „Tofaš“ ekipas, o nauji Romos projektai pasirinko būtent Europos taurę, o ne FIBA šeimą.
Naujas formatas padidina konkurencinę terpę ir sumažina nereikalingų mačų skaičių. 18 rungtynių reguliariajame sezone nemažai susitikimų būdavo nieko nelemiantys, kai už brūkšnio esančios komandos jau žengdavo ant parketo be jokios motyvacijos. Dabar tų nelemiančių rungtynių bus, bet jų skaičius sumažės ir intriga išliks ilgiau.
Taip pat reikšmingas pasikeitimas atkrintamosiose, kur nebelieka vienerių rungtynių loterijos – dabar visur laukia serijos iki dviejų pergalių. Taip atrodo daug teisingiau nei kovojant 18 rungtynių reguliariajame sezone ir viskas atkrintamųjų pirmajame etape būdavo pastatyta ant vieno mačo. Tai sumažina staigmenų faktorių, bet tinka stipresnėms ekipoms, kurios paslydusios kartą turės galimybę atsitiesti ir laimėti seriją.
„Šiauliai“. B grupėje Dariaus Songailos auklėtiniai sutiks Tenerifės „La Laguna“, Londono „Lions“, Romos „Maxima“, Frankfurto „Skyliners“, Ankaros „Turk Telekom“, Klužo Napokos „U-BT“ ir Venecijos „Umana Reyer“.
Grupėje penkios komandos kovos dėl keturių vietų kitame sezone: Tenerifės, Londono, Ankaros, Klužo Napokos ir Venecijos. Pastaroji ekipa iš šio ketverto atrodo silpniausiai. Romos klubas gali tapti tamsiuoju arkliuku, šiauliečiams labiausiai įkandamas varžovas yra „Skyliners“. Objektyviai žiūrint Dariaus Songailos auklėtiniams aplenkti du varžovus grupėje jau būtų geras pasiekimas.
Klaipėdos „Neptūnas“. C grupėje susitiks su Podgoricos „Budučnost“, Breso Burgo JL, Trento „Dolomiti Energia“, Neapolio „Napoli“, Chemnico „Niners“, Vroclavo „Šlask“ ir Bursos „Tofaš“.
Bene silpniausia grupė ir čia geri šansai klaipėdiečiams pakovoti dėl vietos ketverte. Ryškaus favorito čia nėra – „Budučnost“ pagal sudėtį atrodo daugiausiai žadanti komanda, tuo tarpu Europos taurę laimėjusi JL pakeitė visus žaidėjus ir didelis klausimas, kaip jiems seksis susilipdyti. Du Italijos klubai atrodo stiprūs vidutiniokai, „Tofaš“ turi neblogą sudėtį, o „Šlask“ ir „Niners“ yra varžovai, kuriuos reikėtų nugalėti po du sykius. „Neptūnas“ tikrai gali pakovoti dėl vietos pirmajame ketverte, bet prognozuojame, kad liks penktoje pozicijoje.
Panevėžio „Lietkabelis“. D grupėje laukia kova su Stambulo „Bahčešehir“, Botevgrado „Balkan“, Sarajevo „Bosna“, Manresos „Kids&Us“, Salonikų PAOK, Ulmo „Ratiopharm“ ir Romos „Roma“.
Grupės favoritai yra du – Stambulo ir Salonikų ekipos. Neblogai atrodo Romos projektas, solidi Manresos ekipa, labai neaiškus jaunos „Ratiopharm“ potencialas ir du aiškūs autsaideriai – „Bosna“ bei „Balkan“. Šiuo du oponentus „Lietkabelis“ turi aplenkti, bet prognozuojame, kad tai bus viskas. Įprastai panevėžiečiai labai retai laimi išvykose, o norint patekti į ketvertą, tai padaryti tikrai reikia. Šešta pozicija atrodo optimaliausia pagal turimą sudėtį. Galbūt naujas vidurio puolėjas padėtų kilstelėti potencialą, bet ketvertas atrodo sunkiai pasiekiamas.
Favoritai. Laimėti titulą pagrindinė pretendentė yra Andrea Trinchieri treniruojama PAOK ekipa su Donatu Motiejūnu. Rimtas galimybes turi „Bahčešehir“, taip pat „Turk Telekom“, Jeruzalės „Hapoel“ ir Salonikų „Aris“. Šios komandos turi didžiausius biudžetus ir ryškiausius vardus savo komandose. „La Laguna“ galima būtų priskirti prie ekipų, kurios gali žygiuoti toli, o „Lions“ galima įvardyti kaip „tamsųjį arkliuką“.
Stiprūs treneriai. Europos taurėje šiame sezone netrūksta ryškių pavardžių strategų tarpe: Vassilis Spanoulis („Aris“), Aleksandras Džordževičius („Bahčešehir“), Zvezdanas Mitrovičius (Liublianos „Cedevita Olimpija“), Fredericas Fauthoux (JL), Saša Obradovičius („Hapoel“), Jaka Lakovičius („La Laguna“), Jasminas Repeša („Napoli“), Erdemas Canas („Turk Telekom“), Nevenas Spahija („Umana Reyer“).
Turnyre užsienio klubuose dirbs du lietuviai: Tautvydas Sabonis („Lions“) ir Rokas Kondratavičius (Rygos „Zelli“). Iš lietuviams pažįstamų yra Alessandro Magro, kuris stovi prie Romos „Roma“ vairo.
Lietuviai užsienio klubuose ir LKL žaidę legionieriai. Šiame sezone kol kas trys lietuviai yra registruoti užsienio klubuose: D.Motiejūnas gins PAOK garbę, Martynas Varnas – „Zelli“, o Emilis Žibūda yra „Lions“ paraiškoje. „La Laguna“ turi kontraktą su Roku Giedraičiu, bet jis patyręs sunkią traumą ir dar ilgai negalės žaisti.
Galima paminėti pernai Lietuvos krepšinio lygoje (LKL) žaidusius legionierius: Rihardas Lomažas žais „Cedevita Olimpija“ gretose, o Kristianas Kullamae persikėlė į „U-BT“ ekipą. Maxwellas Lewisas paskolintas „Lions“ komandai kaip ir Keenanas Evansas – abu jie turi kontraktus su Kauno „Žalgiriu“. Jerrickas Hardingas rungtyniaus su „Turk Telekom“ marškinėliais.
Iš anksčiau LKL žaidusių galima paminėti ir Justiną Gorhamą („Derthona“) bei buvusį „vilkų“ tandemą Anthony Cowanas („Cedevita Olimpija“) ir Tre‘Shawnas Thurmanas („Tofaš“).
Eurolygos žaidėjai: Gerokai Europos taurės lygį pakėlė iš Eurolygos atvykę žaidėjai: Nenadas Dimitrijevičius, Vassilis Toliopoulos, Stefanas Jovičius, Matthew Morganas ir Khemas Birchas praėjusiame sezone žaidė stipriausiame turnyre – visi jie gins „Aris“ garbę.
Tortonos ekipoje žais Vilerbano ASVEL centras Paulas Eboua, Jeruzalės „Hapoel“ pasiskolino Lorenzo Browną, taip pat atvyko Shake‘as Miltonas, Menresos gynėjų grandyje yra Rafa Villaras, „Maxima“ – Mattas Ryanas, kuris pernai buvo Dubajaus „Dubai“ sudėtyje. Neapolio klube sutinkame du naujokus iš Eurolygos – Jeffrey Dowtiną bei Zachary Seljaasą, dar galima pridėti 17 minučių sužaidusį Leonardo Tote, kuris „Armani Olimpia“ gretose daugiau pasitikėjimo iš trenerio nesulaukė.
„Ratiopharm“ įsigijo ASVEL tandemą Adamą Atamną ir Armelį Traore. „Roma“ pasikvietė Niccolo Mannioną, „Bahčešehir“ – Isiahą Mike‘ą ir Aleksą Avramovičių, „U-BT“ – Urošą Plavšičių, „Turk Telekom“ – Ismaelį Bako ir Shaquielle‘ą McKissicą, „Umana Reyer“ – Glynną Watsoną, PAOK – Nicką Calathesą, Cedį Osmaną.
Įdomiausi papildymai iš už Atlanto. Turnyre netrūksta ir įdomesnių žaidėjų, kurie debiutuos Europoje. „Aris“ žais Jeremiah Robinsonas-Earlas, kuris NBA yra sužaidęs 220 rungtynių. Kenny Loftonas su „Hapoel“ apranga apskritai atrodo kaip vienas įdomiausių visos lygos žaidėjų ir bus tikrai didelė jėga. „Maxima“ komandoje bus Aaronas Holiday‘us. 29-erių amerikietis NBA ant parketo pasirodė 528 susitikimuose ir atrodo turintis potencialo po šio sezono kilti į Eurolygos lygį. „Skyliners“ pasikvietė 32-ejų Ryaną Arcidiacono su 257 mačų NBA patirtimi.
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