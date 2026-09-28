„Ilgoji pertrauka“: brangiai kainavęs „Ryto“ turas ir modernus „Žalgirio“ projektas

Viešoje dalyje kalbėta apie Lietuvos krepšinio lygos (LKL) savaitgalio mačus, lietuvių varžovus tarptautiniame fronte, Vilniaus „Ryto“ pasirodymą Tarpkontinentinėje taurėje ir Donatą Motiejūną Salonikų PAOK klube.
Rėmėjų dalyje – atsakymai į klausimus: agitacija ALK prezidento rinkimuose, ryškėjantis favoritas laimėti rinkimus, esminis NBA ir Eurolygos derybų klausimas, Panevėžio „Lietkabelio“ biudžeto rezervas, kaip pritraukti žmones į LKL arenas ir daugelis kitų.
NORĖDAMI MATYTI VISĄ PODKASTĄ SPAUSKITE ČIA
00:00 – neišnaudotas „Ryto“ šansas
15:50 – „Lietkabelis“ išvargo pergalę
24:00 – rajonas patiesė „Neptūną“
33:40 – KAO debiutas ir D.Sirvydžio motyvacija
44:01 – D.Motiejūnas į PAOK
49:00 – modernus „Žalgirio“ projektas
53:30 – eglės nugalėjo beržus
Rėmėjų dalyje aptartos šios temos:
1:03:42 – fantasy reikalai ir netikėtas Jono pardavimas
1:10:55 – ALK rinkimų agitacijos užkulisiai ir ryškėjantis favoritas
1:17:47 – esminė Eurolygos ir NBA derybų detalė
1:23:25 – L.Kleizos pasisakymai
1:25:36 – kur dingo A.Bružas
1:26:55 – kaip populiarinti moterų krepšinį ir pritraukti žmones į LKL arenas
1:31:49 – „Lietkabelio“ pinigų rezervas
1:34:03 – ar yra saugikliai po klubų bankrotų
1:35:27 – T.Purlio komentavimas
1:39:03 – lietuvių naudingumo balai ir laisvieji agentai
1:41:05 – M.Balčiūno ir V.Romanovo panašumai
1:43:39 – ar „Žalgiriui“ nenutiks kaip Anglijos klubams
1:46:06 – pinigų suma, po kurios baigtume karjerą
1:48:28 – lietuvių sugrįžimas iš NCAA
1:50:05 – žurnalistikos standartai
1:53:27 – laimėjimai lenkia meistriškumą
1:56:36 – tobulas Eurolygos žaidėjas
2:01:40 – šlovė V.Mikaičiui
Sekite naujausius Eurolygos įvykius. Visas naujienas apie Eurolygą ir Žalgirio rungtynes rasite čia.