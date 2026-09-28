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TV3 naujienos > Sportas > Krepšinis

„Ilgoji pertrauka“: brangiai kainavęs „Ryto“ turas ir modernus „Žalgirio“ projektas

2026-09-28 12:38 / šaltinis: krepsinis.net
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2026-09-28 12:38
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Šį pirmadienį „Ilgosios pertraukos“ laidoje Krepsinis.net vyr. redaktorius Edgaras Pulkovskis ir portalo žurnalistas Jonas Lekšas aptarė aktualijas.

(Krepsinis.net nuotr.)

Šį pirmadienį „Ilgosios pertraukos“ laidoje Krepsinis.net vyr. redaktorius Edgaras Pulkovskis ir portalo žurnalistas Jonas Lekšas aptarė aktualijas.

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Viešoje dalyje kalbėta apie Lietuvos krepšinio lygos (LKL) savaitgalio mačus, lietuvių varžovus tarptautiniame fronte, Vilniaus „Ryto“ pasirodymą Tarpkontinentinėje taurėje ir Donatą Motiejūną Salonikų PAOK klube.

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Rėmėjų dalyje – atsakymai į klausimus: agitacija ALK prezidento rinkimuose, ryškėjantis favoritas laimėti rinkimus, esminis NBA ir Eurolygos derybų klausimas, Panevėžio „Lietkabelio“ biudžeto rezervas, kaip pritraukti žmones į LKL arenas ir daugelis kitų.

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00:00 – neišnaudotas „Ryto“ šansas

15:50 – „Lietkabelis“ išvargo pergalę

24:00 – rajonas patiesė „Neptūną“

33:40 – KAO debiutas ir D.Sirvydžio motyvacija

44:01 – D.Motiejūnas į PAOK

49:00 – modernus „Žalgirio“ projektas

53:30 – eglės nugalėjo beržus

Rėmėjų dalyje aptartos šios temos:

1:03:42 – fantasy reikalai ir netikėtas Jono pardavimas

1:10:55 – ALK rinkimų agitacijos užkulisiai ir ryškėjantis favoritas

1:17:47 – esminė Eurolygos ir NBA derybų detalė

1:23:25 – L.Kleizos pasisakymai

1:25:36 – kur dingo A.Bružas

1:26:55 – kaip populiarinti moterų krepšinį ir pritraukti žmones į LKL arenas

1:31:49 – „Lietkabelio“ pinigų rezervas

1:34:03 – ar yra saugikliai po klubų bankrotų

1:35:27 – T.Purlio komentavimas

1:39:03 – lietuvių naudingumo balai ir laisvieji agentai

1:41:05 – M.Balčiūno ir V.Romanovo panašumai

1:43:39 – ar „Žalgiriui“ nenutiks kaip Anglijos klubams

1:46:06 – pinigų suma, po kurios baigtume karjerą

1:48:28 – lietuvių sugrįžimas iš NCAA

1:50:05 – žurnalistikos standartai

1:53:27 – laimėjimai lenkia meistriškumą

1:56:36 – tobulas Eurolygos žaidėjas

2:01:40 – šlovė V.Mikaičiui

Sekite naujausius Eurolygos įvykius. Visas naujienas apie Eurolygą ir Žalgirio rungtynes rasite čia.

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