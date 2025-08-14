Kalendorius
TV3 naujienos > Sportas

Europos čempionatui besiruošiant: Latvija – Lietuva (59:50, po 2 kėl., TIESIOGINĖ VAIZDO TRANSLIACIJA)

2025-08-14 18:13 / šaltinis: Sportas.lt
2025-08-14 18:13

Ketvirtadienio vakarą Lietuvos vyrų krepšinio rinktinė pasitinka dar vieną iššūkį kontroliniame mače.

rungtynių akimirka | BNS nuotr.

Ketvirtadienio vakarą Lietuvos vyrų krepšinio rinktinė pasitinka dar vieną iššūkį kontroliniame mače.

0

Rimo Kurtinaičio auklėtiniai šį kartą svečiuose susitiks su Latvijos krepšininkais.

Pasirengimo Europos čempionatui cikle lietuviai iškovojo visas tris pergales. Šie nugalėjo estus (89:68), turkus (91:70) ir kartvelus (77:54).

Tuo tarpu latviai sužaidė dar tik vienas draugiškas rungtynes ir jose 75:91 krito prieš italus.

Akistata tarp Latvijos ir Lietuvos rinktinių prasidės 19.30 val. Susitikimo eigą gyvai sekite sporto naujienų portale „Sportas.lt“.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Latviai rungtynes pradėjo spurtu 5:0. M. Blaževičius ir R. Jokubaitis pelnė pirmus lietuvių taškus, o pastarasis greitai surinko 12 ir išvedė komandą į priekį 14:9. D. Bertanis dviem tritaškiais grąžino pranašumą latviams – 21:18. Nepaisant J. Valančiūno pastangų, šeimininkai sėkmingai atakavo krepšį ir pasibaigus kėliniui pirmavo 39:29.  

Latvių puolimui sulėtėjus, L. Birutis sumažino skirtumą – 36:41. K. Porzingis pataikė tolimą tritaškį, L. Birutis atsakė iš arti – 38:44. M. Blaževičiaus baudų metimai leido išlikti koviniu atstumu – 44:50, tačiau šeimininkai vėl atitrūko – 55:44. G. Radzevičius prieš pertrauką sumažino deficitą – 50:59.  

