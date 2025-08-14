Kalendorius
TV3 naujienos > Sportas

Miniotas sukirto rankomis su Italijos klubu

2025-08-14 16:46
2025-08-14 16:46

Regimantas Miniotas pradeda naują karjeros etapą Italijoje – jis sudarė dvejų metų sutartį su Pezaro „Victoria Libertas“ komanda, žaidžiančia antroje šalies lygoje.

Regimantas Miniotas | Skirmanto Lisausko/BNS Foto nuotr.

Regimantas Miniotas pradeda naują karjeros etapą Italijoje – jis sudarė dvejų metų sutartį su Pezaro „Victoria Libertas“ komanda, žaidžiančia antroje šalies lygoje.

0

29 metų 208 cm ūgio puolėjas iki šiol žaidė Vilniaus „Wolves“ gretose.

Praėjusį sezoną LKL čempionate krepšininkas per vidutiniškai 21 minutę aikštėje pelnydavo 6,3 taško, atkovodavo 6,1 kamuolio, atlikdavo 1,7 rezultatyvaus perdavimo ir fiksuodavo 10,5 naudingumo balo.

Europos taurės varžybose jo statistika per 16 minučių siekė 3,4 taško, 4,4 atkovoto kamuolio ir 4,3 naudingumo balo.

