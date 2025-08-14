Miniotas sukirto rankomis su Italijos klubu

29 metų 208 cm ūgio puolėjas iki šiol žaidė Vilniaus „Wolves“ gretose.
Praėjusį sezoną LKL čempionate krepšininkas per vidutiniškai 21 minutę aikštėje pelnydavo 6,3 taško, atkovodavo 6,1 kamuolio, atlikdavo 1,7 rezultatyvaus perdavimo ir fiksuodavo 10,5 naudingumo balo.
Europos taurės varžybose jo statistika per 16 minučių siekė 3,4 taško, 4,4 atkovoto kamuolio ir 4,3 naudingumo balo.
