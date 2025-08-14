Lietuvos rinktinė dramatiškai po pratęsimo įveikė letvius

Lietuvai tai yra ketvirta pergalė iš tiek pat žaistų mačų pasirengimo cikle. Penktadienį mūsiškiai Šiauliuose susitiks su Slovėnija.
Latviai rungtynes pradėjo spurtu 5:0. M. Blaževičius ir R. Jokubaitis pelnė pirmus lietuvių taškus, o pastarasis greitai surinko 12 ir išvedė komandą į priekį 14:9. D. Bertanis dviem tritaškiais grąžino pranašumą latviams – 21:18. Nepaisant J. Valančiūno pastangų, šeimininkai sėkmingai atakavo krepšį ir pasibaigus kėliniui pirmavo 39:29.
Latvių puolimui sulėtėjus, L. Birutis sumažino skirtumą – 36:41. K. Porzingis pataikė tolimą tritaškį, L. Birutis atsakė iš arti – 38:44. M. Blaževičiaus baudų metimai leido išlikti koviniu atstumu – 44:50, tačiau šeimininkai vėl atitrūko – 55:44. G. Radzevičius prieš pertrauką sumažino deficitą – 50:59.
Po pertraukos lietuviai pelnė pirmus taškus, tačiau K. Porzingis atsakė tritaškiu, o J. Valančiūnas gavo ketvirtą pražangą – 56:68. D. Sirvydis pataikė du tritaškius – 64:68, R. Giedraitis sumažino skirtumą iki minimumo – 67:68. M. Blaževičius pridėjo dėjimą ir bloką – 73:76.
Ą. Tubelis tritaškiu išvedė lietuvius į priekį 77:76, netrukus pridėjo dėjimą. Latvija po klaidos išsimetant kamuolį atsiliko, bet vėl susigrąžino persvarą. Ą. Tubelis dar kartą dėjimu persvėrė rezultatą – 85:84. Likus 20 sek., R. Jokubaitis išlygino rezultatą – 93:93. K. Porzingis galimą pergalingą metimą prametė.
D. Sirvydis pratęsimą pradėjo tritaškiu, R. Jokubaitis pridėjo dvitaškį – 98:97. R. Giedraitis pelnė šimtąjį tašką – 100:97. Po R. Jokubaičio tritaškio D. Bertanis atsakė iš toli, tačiau J. Valančiūnas realizavo antrąjį šansą – 104:100. K. Porzingio dvitaškį lietuviai atsakė baudomis, o K. Zorikas pataikė tritaškį – 106:105. Lietuvos pergalę užtvirtino baudų metimai.
R. Kurtinaitis rungtynėms įtraukė visus penkiolika komandos krepšininkų, tačiau Mantas Rubštavičius taip ir nepasirodė aikštėje. Tuo metu Latvijos rinktinė vertėsi be traumuotų Arturo Žagaro ir Rodiono Kuruco, o dėl sunkesnės traumos Europos čempionatą praleis ir Martinas Laksa.
