  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Sportas > Kitas sportas

„European Open“ kiniško pulo turnyre pasirodė ir lietuviai

2025-09-01 18:01 / šaltinis: Sportas.lt
2025-09-01 18:01

Vokietijoje vyko „European Open“ kiniško pulo („Heyball“) turnyras, kuriame pasirodė ir lietuviai.

Viliaus Schulte-Ebberto nuotr. | „Facebook“ nuotr.

Vokietijoje vyko „European Open" kiniško pulo („Heyball") turnyras, kuriame pasirodė ir lietuviai.

0

Vyrų varžybų pirmajame rate Vilius Schulte-Ebbertas 6:7 nusileido slovakui Balaszui Kolesui, o Kęstutis Žadeikis 5:7 – slovėnui Maksui Benko. Pralaimėjusiųjų „tinklelyje“ V. Schulte-Ebbertas 7:1 sutriuškino britą Adamą Griffithsą, o K. Žadeikis 7:0 – ukrainietį Arturą Mytko. Deja, vėliau V. Schulte-Ebbertas 2:7 nusileido lenkui Hubertui Lopotko, o K. Žadeikis 4:7 pralaimėjo britui Bashui Maqsoodui.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Galutinėje įskaitoje lietuviai pasidalino 33-ią vietą tarp 63 dalyvių.

Moterų varžybose Tatjana Vaitkienė 6:2 nugalėjo azerbaidžanietę Miną Nasirovą, 1:6 nusileido Vokietijos atstovei Veronikai Halliday-Ivanovskajai, 6:3 nugalėjo vokietę Dianą Schuler, 6:2 – mongolę Tsatsral Baatarkhuu ir 0:6 nusileido lenkei Katarzynai Wesolowskai.

Lietuvė užėmė 17-ą vietą tarp 39 žaidėjų.

SUSIJĘ STRAIPSNIAI
Kęstutis Žadeikis | asmeninio archyvo nuotr.
Europos kiniško pulo čempionate lietuviai kaupė patirtį

