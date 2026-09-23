Eurolygos sezono starto prognozės: kokių netikėtumų laukti šiais metais?

Prieš stipriausios Senojo žemyno lygos startą tradiciškai netrūksta intrigų, o visų jų sūkuryje sukasi ir rekordinį biudžetą subūręs ir aukščiausius tikslus keliantis Kauno „Žalgiris“.
Bet lietuviškų akcentų netrūks ir be „Žalgirio“ – Vitorijos „Baskonia“ toliau atstovauja kapitonas Tadas Sedekerskis, Rokas Jokubaitis po praleistų metų apsivilks Miuncheno „Bayern“ marškinėlius, o Šarūno Jasikevičiaus treniruojamoje Stambulo „Fenerbahče“ debiutuos Ignas Sargiūnas.
Tinklalapis Krepsinis.net prieš Eurolygos startą pateikia penkias drąsias prognozes.
E.Atamanas grįš į „Anadolu Efes“
Atamanas
Pripažinkime, Eurolyga be Ergino Atamano figūros nėra tokia pati. Ji šiemet taip prasideda, bet ar galite įsivaizduoti Eurolygą visus metus be didžiausio pastarojo laikmečio Europos krepšinio šoumeno?
Man sunku tuo patikėti. Ypatingai, žinant, kaip E.Atamanas moka save pateikti ir kaip šalia jo dirba agentas Miško Ražnatovičius. O ir rezultatai, kaip bebūtų, rimti.
Darbus Atėnų „Panathinaikos“ nesėkmingai užbaigęs turkas tikrai dar turi ambicijų patriukšmauti Eurolygoje ir treniravimu tik Turkijos rinktinės – nepasitenkins. O dabar prieš jį yra ir aiškus taikinys.
Nors sakyčiau, kad Barselonos „Barcelona“ ir Tel Avivo „Hapoel“ potencialiai galėtų tapti kita E.Atamano karjeros stotele, jog būtų drąsiau įvardinu konkrečią komandą – Stambulo „Anadolu Efes“.
Taip, ratas prasisuko ir šita „Anadolu Efes“ jau nebeturi nieko bendro su čempioniškų E.Atamano laikų, bet tai bet kokiu atveju siejasi kaip turko namų komanda.
Pablo Laso dar vasarą turėjo palikti klubą, bet galiausiai nebuvo paskutinę minutę susitarta su Luca Banchi. Bet toks likimas klube ispano nuraminti neturėtų – jis sezoną pradeda su taikiniu ant nugaros, o E.Atamanas jį tikrai stebi iš pirmos eilės.
Šaras – vėl pirmas
Jasikevičius
Jei pakalbėjome apie E.Atamaną, tai kaip tada iškart nepaminėjus jo „gero draugo“ Šarūno Jasikevičiaus? Kol vienas ilsisi be darbo, kitas toliau taikosi į Eurolygos titulus. Tai, ką jis daro kiekvienais metais.
Kaip Tomas Masiulis pasakė, Šarą išprašyti iš finalo ketverto yra labai sunku ir nuo 2019 m. nebuvo jokio kito Eurolygos finalo ketverto be Lietuvos specialisto. Įspūdinga ir iškalbinga.
Ir šiemet tikrai neatrodo, kad gali būti kitaip. Anaiptol, Š.Jasikevičius dabar savo dispozicijoje turi stipriausią treniruotą visų laikų komandą. „Fenerbahče“ taip susistiprino, kad atrodo sutverta laimėti čia ir dabar.
Žinoma, pagrindiniai oponentai nesnaudė ir Graikijos milžinai ant popieriaus gali atrodyti dar įspūdingiau. Bet žinome, kaip Šaras moka išnaudoti stipriąsias savo žaidėjų stiprybes, o kai dabar turi tiek veteranų, procesas turėtų teikti didelį malonumą.
Eurolygos finalo ketvertas vėl numatomas Abu Dabyje. Vietoje, kur Šaras iškėlė savo pirmą, kaip trenerio, Eurolygos titulą. Istorija kartojasi?
K.Evansas sezoną baigs „Žalgiryje“
Evansas
Kai tik pasirodė žinia apie į „Žalgirio“ sistemą grįžtantį Keenaną Evansą, stūmiau bet kokias mintis apie galimą jo sugrįžimą į Eurolygą. Tiesiog nenorėjau svajoti, nes iš pirminių perspektyvų tai atrodė kaip labai tolimas kelias.
Ir dabar tai atrodo tolima žaidėjo siekiamybė, jis pats tokias mintis veja ir puikiai jį suprantu. Po tokių didelių ir sunkių išgyvenimų dabar turi koncentruotis tik į sveikatą ir, pirmiausia, pats patikėti, kad dar gali žaisti ir išlikti sveikas.
Psichologinis faktorius po sunkių traumų yra didžiausias. Bet nors nuoširdžiai net nenorėjau mintimis pagalvoti apie tokį scenarijų, pirmas mėnesis man vis dažniau natūraliai pradėjo piršti šią idėją.
Į Londono „Lions“ paskolintas praeities „Žalgirio“ sirgalių numylėtinis sklandžiai sugrįžo į aikštę ir jau momentais spėjo priminti tą elitinį gynėją, kuris buvo Eurolygos komandų siaubas.
Tuo metu „Žalgiryje“ po pirmo mėnesio yra logiški klausimai – kas be Nigelo Williamso-Gosso gali sustatyti žaidimą? Kas būtų, jei pastarasis gautų traumą? Ar ne per didelė prabanga tokio lygio sudėčiai būti taip stipriai priklausomai nuo vieno žaidėjo?
Viską suvedus prieiname prie pamąstymų ir filmo verto scenarijaus – K.Evanso sugrįžimo dar šį sezoną. Iš dabartinių perspektyvų tai neskamba taip neįmanomai, kaip buvo dar prieš mėnesį.
Žinoma, svarbiausia, kad K.Evansas išliktų sveikas. Ir jei taip nutiks, pagal dabartinį vaizdą žaidimo lygis palaipsniui artės prie seno gero Keenano, kuris praverstų ne vienai Eurolygos komandai. Tokiu atveju „Žalgiris“ tikrai turės saugiklį žiemą, jei Sabeno Lee integracija nebus sklandi arba jei N.Williamsui-Gossui nepavyks išvengti sveikatos problemų.
Galime iš karto sutikti, kad tai būtų viena įspūdingiausių sugrįžimo istorijų per visą Eurolygos gyvavimo laikotarpį. O dabar tiesiog palinkėkime Keenanui sveikatos!
„Maccabi“ ir „Valencia“ – įkrintamosiose
Shortsas
Be didžiojo Eurolygos trejeto, „Panathinaikos“, „Olympiacos“ ir „Fenerbahče“, išskiriamos Dubajaus „Dubai“, „Hapoel“, Madrido „Real“, „Žalgiris“ ir „Anadolu Efes“. Iš karto už šios lentynos nugarų minimos Belgrado „Crvena Zvezda“ ar Milano „Emporio Armani“. Gauname dešimtuką, bet manau, kad kai ką užmirštame.
Kiekvienais metais kažkas nustebina. Pernai tai buvo „Žalgiris“ ir Valensijos „Valencia“. Šiemet žalgiriečių žygis į atkrintamąsias jau nieko nenustebintų, bet išparceliuota „Valencia“ daugelio ten tikrai vėl nėra matoma. Taip pat kaip ir Tel Avivo „Maccabi“.
Pirmiausia, tai bus vienos smagiausių stebėti komandų dėl savo žaidimo stiliaus. O tokias automatiškai norisi palaikyti neutraliam žiūrovui.
„Valencia“ turi naują vedlį T.J. Shortsą, bet aplink save jis turės tikrai solidesnius pagalbininkus nei prieš porą metų Paryžiuje, kai kūrė vieną gražesnių pastarojo laikmečio pasakų. Žinoma, naujas treneris, praktiškai nauja visa komanda ir klaustukų čia yra, bet man norisi tikėti jais.
Kitas mano „tamsusis arkliukas“ – „Maccabi“. Jie jau pernai demonstravo arti įkrintamųjų formą, o vasarą atrodo rimtai išpūtė raumenis. Pagrindinis klausimas, ar ir jei taip, kada Eurolyga grįš į Tel Avivą. Bet net ir be namų arenos dabar tai atrodo pajėgi komanda atsidurti bent įkrintamosiose.
R.Jokubaitis – rezultatyviausias lietuvis
Jokubaitis
Kiekvienais metais mėgstama paspėlioti – kas bus rezultatyviausias lietuvis Eurolygoje? Šiemet akivaizdžiai nei akivaizdus pasirinkimas yra Jonas Valančiūnas, kažkur netoli jo – ir Ąžuolo Tubelio kandidatūra. Bet yra dar vienas bičiulis, kurį galėjote ir primiršti.
Taip, Rokas Jokubaitis. Vėl ta pati istorija, kaip ir su K.Evansu, pirmiausia, nuoširdžiai norisi palinkėti sveikatos ir tik tada pereiti prie krepšinio dalykų. Bet R.Jokubaitis turi visas sąlygas grįžti į savo buvusį lygį, o gal ir aukščiau.
25-erių lietuvis visus metus praleido prižiūrimas bene geriausių sporto medikų Europoje Miunchene. Jo sugrįžimas po kryžminių kelio raiščių traumos nebuvo skubinamas, o pradžioje Miuncheno „Bayern“ ruošiasi įtraukinėti jį į žaidimą po truputį.
Toks planas sezono starte veikiausiai kirs per vidurkius ir mažins jo šansus būti rezultatyviausiu Eurolygos lietuviu, bet pasiekęs optimalią formą įžaidėjas matomas pagrindiniu bavarų žmogumi.
Iki šiol geriausiame savo sezone jo vidurkis siekė 12,6 taško. Jei bent per tašką pavyktų kilstelėti šį vidurkį, kas neskamba nerealiai net ir žinant, kad užtruks laiko įsivažiavimas, tai jau būtų rimtas pretendavimas į rezultatyviausio Eurolygos lietuvio statusą. Pirmyn, Rokai!
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