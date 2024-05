Eurolygos finalo ketverto akcentai: pratęstas Šaro prakeiksmas, čempionas Grigonis ir sirgalių sukeltas chaosas

PAO namų arenoje žvaigždėmis žymi Eurolygos titulus, kuriuos iškovojo 1996, 2000, 2002, 2007, 2009 ir 2011 metais.

Po trylikos metų pertraukos vėl čempionais tapę „Panathinaikos“ krepšininkai pirmiausiai trankiai atšventė ant Berlyno „Uber“ arenos parketo, kur liejosi krepšinio milžinų ašaros – apsiplylęs ašaromis nuo žemės sunkiai kėlėsi kamuolį apsikabinęs vienas atletiškiausių turnyro žaidėjų Mathias Lessortas, o vėliau prie jo prisijungė ir savo raumenis pusfinalyje ikoniškai bučiavęs ir kieto vyruko įvaizdį bandęs sudaryti graikas Ioannis Papapetrou.

Tuo tarpu lietuvis Marius Grigonis aikštės viduryje iškart sulaukė jo marškinėliais pasipuošusios mylimosios Salomėjos bučinio.

Vėliau trankus krepšininkų šventimas persiklėlė į rūbinę, kur E. Atamanas pasakė trumpą kalbą ir prisiminė finale 24 taškus pelniusio klubo lyderio Kosto Slouko žodžius.

„Ar prisimentate, prieš tris mėnesius ką jums pasakė Kostas: sekite šį vyruką (parodė į save) ir mes būsime finalo ketverte. Ir mes laimėjome Eurolygą!“ – po šių žodžių švęsti pradėjo krepšininkai.

Būtent K. Sloukas buvo išrinktas Eurolygos finalo ketverto MVP, o pagal dar vieną pasiekimą pasivijo Šarūną Jasikevičių. Dabar graikas yra vos antras žaidėjas, kuris Eurolygos čempionu tapo su trimis skirtingomis komandomis.

Didžiausią įtaką žaidimui patyręs 34-erių veteranas ėmė daryti susitikimo pabaigoje, kai Chuso Mateo ekipa ėmė gintis zonine gynyba.

To tarsi laukęs gynėjas tada varžovus ėmė bausti tritaškiais ir tokiu būdu nulėmė rungtynių baigtį.

Atamanas – sukomplektavo ir prikėlė Atėnų komandą

58-erių E. Atamanas dabar yra laimėjęs tris Eurolygos titulus iš paskutinių keturių, o jo treniruojamų komandų vizija visada kardinaliai skiriasi nuo Š. Jasikevičiaus. Tai treneris, kuris suteikia didžiulę laisvę savo lyderiams.

Apie Eurolygos finalą savo įžvalgomis su portalu tv3.lt sutiko pasidalinti Kinijoje šį sezoną krepšinio treneriu dirbęs, o anksčiau Vilniaus „Kibiršties“ moterų klubą treniravęs Gintautas Kievinas.

Pirmoje mačo pusėje kaip ir pusfinalyje Ch. Mateo auklėtiniai atrodė psichologiškai nepalaužiami ir vien per pirmą ketvirtį sukratė net 36 taškus. Antrojo ketvirčio pradžioje „Karališkasis“ klubas buvo įgijęs 14 taškų persvarą, tačiau vėliau ji ėmė tirpti, o prie to prisidėjo ir trys greitos Walterio Tavareso pražangos.

„Man patiko finalas ir pirmas kėlinys žadėjo NBA žvaigždžių savaitgalį kažkokį, bet vėliau „Real“ sustojo, nes „Panathinaikos“ labai suaktyvino gynybą ir mano akimis jie sustojo tada, kai Ch. Mateo į aikštę vienu metu išleido tris veteranus. Gynyboje viskas sustojo ir jie nebesusitvarkė. Jie turi tą savo filosofiją bėk ir mesk (angl. run and gun), užmėtome kepurėmis ir išeiname, bet pamatėme, kad neišėjo užmėtyti, reikėjo žaisti pozicinį krepšinį, kur aš manau jie nebuvo labai gerai pasiruošę“, – sakė G. Kievinas.

Pasak G. Kievino, keistas jam atrodė ir „Real“ stratego sprendimas į starto penketą leisti jauną akademijos žaidėją Eli Ndiaye, kuris pataikė pirmus du tritaškius, tačiau vėliau visai nesulaukė trenerio pasitikėjimo.

„Tas vaikis žaidė tik 6-7 minutes, bet matėsi iš jo tas pasitikėjimas, jis šaltu veidu susimetė tuos metimus. Ir jo nepabandyti Guerschoną Yabuselę leidus į penktą poziciją, o jį leidžiant ketvirtu, kai reikėjo plėsti aikštelę, tai man trūko iš Ch. Mateo to tokio kito ėjimo, mobilesnio penketo. Nes W. Tavaresas grįžo, bet jau grįžo praradęs žaidybinį ritmą, užsisėdėjes. Pas jį mintys jau buvo kaip negauti dar vienos pražangos puolime, nes visi kišo savo kūnus. Pliusą „Real“ dedu tikrai dėl M. Grigonio gynybos, nes iš Mariaus kūno kalbos ir iš visko matėsi, kad jam sunku. Jis padarydavo vieną varymą ir jau jį versdavo keisti kryptį, vertė nusimetinėti kamuolį. Mano akimis jie tą didelį akcentą dėjo ant M. Grigonio“, – analizavo krepšinio specialistas.

Iš viso M. Grigonis pirmajame savo Eurolygos finale ant parketo praleido 7 minutes ir taškų nepelnė (0/1 dvit.), atkovojo ir prarado po kamuolį, 2 kartus prasižengė ir surinko -3 naudingumo balus.

Sirgalių šėlsmas ir riaušės

Iškart po finalinio teisėjų švilpuko centrines Berlyno miesto dalis užtvindė ir žalių sirgalių jūra, kuri vėliau palydėjo krepšininkų autobusą dainomis iki pat viešbučio.

Skandalingasis Atėnų klubo vadovas Dimitris Giannakopoulos Eurolygos trofėjų šventė sau įprastu stiliumi ir viešbučio kambaryje išsirengęs kilnojo čempionams skirtą atminimo taurę, o vėliau vaizdo įrašu pasidalijo socialiniuose tinkluose.

„Kai kažko noriu, tai jau yra mano“, – komentaru po vaizdo įrašu pasidalino D. Giannakopoulos, kurio valdoma ekipa praėjusį sezoną Eurolygoje tenkinosi priešpaskutine 17-ąja vieta.

Tiesa, pačioje „Uber“ arenoje milijonierius buvo kiek santūresnis ir nors buvo kviečiamas K. Slouko kartu su juo ir E. Atamanu į viršų pirmas iškelti čempionų taurę, tačiau atsisakė ir savo herojų šventimą emocingai stebėjo iš šono.

Neapsieita ir be emocingųjų graikų fanų riaušių.

Nors tarpusavyje „Olympiakos“ ir Panathinaikos“ ekipos Berlyne nežaidė, tačiau šeštadienio vakarą abiejų ekipų sirgaliai sukėlė konfliktą „Prenzlauer Allee“ stotyje. Vokietijos policija pranešė, kad po šio įvykio ligoninėje gydoma 12 žmonių, o dviejų iš jų būklė – sunki, o vienas iš sirgalių kritinės būklės.

Incidentas įvyko ir prieš pirmojo pusfinalio pradžią penktadienio vakarą, kai grupelė„Panathinaikos“ klubo sirgalių kumščiais aiškinosi santykius su Stambulo „Fenerbahče“ gerbėjais.

Dalis sirgalių bandė šturmuoti areną ir patekti į ją be bilietų. Dalis jų buvo suimti. Dėl viso incidento vėliau nei planuota žmonėms buvo leista įeiti į arenas ir užsiimti savo vietas bei vėlavo pusfinalio pradžia.

Eurolygos titulą trankiai paminėjo ir Atėnai, kuriuose sekmadienio naktį griaudėjo fejerverkai ir plazdėjo dobilo emblemomis pažymėtos vėliavos.

Š. Jasikevičiaus prakeiksmas ir pirmasis M. Grigonio titulas

Moderniosios Eurolygos istorija skaičiuojama nuo 2000–2001 m. sezono, kai iš FIBA pasitraukę klubai prisijungė po ULEB sparnu. Nuo to laiko čempionais su užsienio klubais yra tapę šie lietuviai – net keturis kartus su trimis skirtingomis ekipomis tą padarė Šarūnas Jasikevičius, du sykius Eurolygą yra laimėję Martynas Gecevičius ir Ramūnas Šiškauskas, po kartą – Jonas Mačiulis ir Robertas Javtokas.

Penktasis Eurolygos finalo ketvertas iš eilės nesusiklostė Šarūnui Jasikevičiui, kuris į stipriausios Senojo žemyno krepšinio lygos istoriją įsirašė iš neigiamos pusės. Pusfinalyje Stambulo „Fenerbahče“ 57:73 buvo sutriuškinta čempionais tapusių „Panathinaikos“, o mūšyje dėl bronzos 87:84 nusileido Pirėjo „Olympiakos“.

Š. Jasikevičius dabar yra pirmasis treneris Eurolygos istorijoje, kuriam per penkis sykius patekus į finalinį ketvertą taip ir nepavyko iškovoti šio prestižinio trofėjaus. Šaras taip pat Eurolygoje antrus metus paeiliui užėmė 4 vietą.

„Vasarą bus smagu į viską pažiūrėti ir tada turbūt didžiuosimės savimi, kaip toli nukeliavome, bet kol kas, tai visiškas mėšlas“, – po vakar dienos rungtynių sakė lietuvis, kurio sutartis su Turkijos klubu galios dar dvejus metus.

Tuo tarpu finaliniame ketverte kitas lietuvis I. Brazdeikis trenerio Georgios Bartzoko sprendimu taip ir nepasirodė.