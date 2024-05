Prieš Eurolygos finalo ketverto startą – neramumai: susirėmė sirgaliai, veržėsi į areną

Prieš pirmojo pusfinalio startą prie arenos grupelę Atenų „Panathinaikos“ klubo sirgalių kumščiais aiškinosi santykius su Stambulo „Fenerbahče“ gerbėjais.

Dalį įsiaudrinusių sirgalių jau sulaikė vietinė policija.

The video of the full incident in front of the UBER Arena pic.twitter.com/5uDS6KIzuc

Anksčiau buvo skelbiama, kad PAO Berlyne turėtų sulaukti apie 3 tūkstančių organizuotų sirgalių, o „Fenerbahče“ – maždaug tūkstančiu mažiau.

Taip pat dalis sirgalių bandė šturmuoti areną ir patekti į ją be bilietų. Dalis jų buvo suimti.

Turkish fans tried to enter the arena without tickets, doors are locked down, arrests are made pic.twitter.com/Zk0h28LQsh