Čempionu tapęs Mathiasas Lessortas prabilo apie kerštą ir nuvertinimą: „Mes vieninteliai tikėjome savimi“

Svarbus „Panathinaikos“ žaidėjas finale buvo Mathiasas Lessortas, pelnęs 17 taškų ir išprovokavęs net 10 pražangų. M. Lessortui buvo vos 15 metų, kai jis paliko mažą Martininkos kaimelį ir išvyko į Prancūziją, kad galėtų tapti profesionaliu krepšininku, po keturiolikos metų jis tapo Eurolygos čempionu.

„Tai yra beprotiška, tai yra nuostabus jausmas. Vis dar negaliu patikėti, kad mums tikrai pavyko tai padaryti vos po vienerių metų kartu. Tiesą sakant, tai nėra logiška“, – sakė M. Lessortas.

REKLAMA

REKLAMA

Krepšininkas prisiminė savo kelionę link Eurolygos titulo ir prakalbo apie savo žmones Karibuose.

„Šis titulas skirtas parodyti visiems iš mano salos, kad mes tikrai galime tai padaryti. Esu berniukas iš mažo kaimelio. Aš net ne iš sostinės, aš iš kaimelio Martininkoje – iš Le Morne-Vert į Eurolygos viršūnę yra kažkas, kuo negaliu patikėti“, – sakė M. Lessortas.

REKLAMA

Atėnų „Panathinaikos“ – Eurolygos čempionai (15 nuotr.) Erginas Atamanas (nuotr. SCANPIX) Atėnų „Panathinaikos“ – Eurolygos čempionai (nuotr. SCANPIX) Atėnų „Panathinaikos“ – Eurolygos čempionai (nuotr. SCANPIX) +11 Atėnų „Panathinaikos“ – Eurolygos čempionai (nuotr. SCANPIX) Atėnų „Panathinaikos“ – Eurolygos čempionai (nuotr. SCANPIX) Atėnų „Panathinaikos“ – Eurolygos čempionai (nuotr. SCANPIX) Atėnų „Panathinaikos“ – Eurolygos čempionai (nuotr. SCANPIX) Atėnų „Panathinaikos“ – Eurolygos čempionai (nuotr. SCANPIX) Atėnų „Panathinaikos“ – Eurolygos čempionai (nuotr. SCANPIX) Erginas Atamanas (nuotr. SCANPIX) Atėnų „Panathinaikos“ – Eurolygos čempionai (nuotr. SCANPIX) Atėnų „Panathinaikos“ – Eurolygos čempionai (nuotr. SCANPIX) Atėnų „Panathinaikos“ – Eurolygos čempionai (nuotr. SCANPIX) Atėnų „Panathinaikos“ – Eurolygos čempionai (nuotr. SCANPIX) Atėnų „Panathinaikos“ – Eurolygos čempionai (nuotr. SCANPIX)

(15 nuotr.) FOTOGALERIJA. Atėnų „Panathinaikos“ – Eurolygos čempionai

Vėliau, švęsdamas titulą „Panathinaikos“ rūbinėje, M. Lessortas skyrė žodžius visiems, kurie abejojo tiek juo, tiek komanda.

„Aš esu Europos taurės centras, nesu tinkamas komandai, kuri nori laimėti Eurolygą, – sarkastiškai „Eurohoops“ žurnalistui Antonisui Stroggylakiui sakė M. Lessortas. – Mačiau visą šitą mėšlą, o dabar atnešu čekį. Dabar aš noriu žinoti, kas, po velnių, yra Europos taurės centras, kas, po velnių, nėra vidurio puolėjas komandai, kuri nori laimėti. Pasakykite man dabar.

REKLAMA

REKLAMA

Tai yra kerštas už mane patį, kad parodyčiau visiems žmonėms, kurie nurašė mane metų pradžioje. Kažkoks vyrukas sakė, kad nesu pakankamai didelis žmogus dėl titulo kovojančiai komandai. Kažkas sakė, kad esu Europos taurės žaidėjas, nors praėjusiais metais buvau pirmosios Eurolygos simbolinės komandos narys. Žmonės vis dar abejoja manimi. Dabar aš esu ne Europos taurės čempionas, o Eurolygos. Ačiū tiems žmonėms“.

M. Lessortas pripažino, kad Eurolygos finalinio ketverto MVP vardas sąžiningai atiteko Kostui Sloukui.

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA

„K. Sloukas šį vakarą mus vėžė į priekį, deja, pavogė iš manęs MVP. Ne, ne, aš juokauju“, – sakė M. Lessortas.

„Labai džiaugiuosi už jį, jis to nusipelnė. Jis dėl to sunkiai dirbo, o praėjusią vasarą priėmė didelį sprendimą, kuris sukrėtė Europą. Daugelis žmonių netikėjo, kad jis gali padaryti tai, ką daro. Daug kas sakė, kad jis per senas, negali tempti komandos. Šį vakarą jis užčiaupė daug burnų ir įrodė, kad yra vienas geriausių įžaidėjų, kokius tik yra mačiusi Europa.“

REKLAMA

Eurolygos finalas: „Real“ – „Panathinaikos“ (12 nuotr.) Mathiasas Lessortas Chusas Mateo „Real“ – „Panathinaikos“ +8 Kendrickas Nunnas „Real“ – „Panathinaikos“ „Real“ – „Panathinaikos“ Erginas Atamanas „Real“ – „Panathinaikos“ (nuotr. SCANPIX) Chusas Mateo (nuotr. SCANPIX) Erginas Atamanas (nuotr. SCANPIX) „Real“ – „Panathinaikos“ (nuotr. SCANPIX) Kostas Sloukas (nuotr. SCANPIX)

(12 nuotr.) FOTOGALERIJA. Eurolygos finalas: „Real“ – „Panathinaikos“

Žurnalistai vidurio puolėjo taip pat klausė, kaip žmonės prisimins „Panathinaikos“ komandą?

„Aš net nežinau, – kalbėjo krepšininkas. – Tai yra beprotiška. Kai pradėjome sezoną, visi sakė, kad mums nepavyks, neturime talento ar kažko. Metus pradėjome prastai ir niekas mumis netikėjo.

Tik mes vieninteliai tikėjome savimi ir sakėme: ne, mes turime talento. Mes tiesiog ėmėme žaisti vienas rungtynes po kitų, kiekvieną dieną treniruotėse tobulėjome ir darėmės vis geresni. Sezoną baigėme geriausios sportinės formos, kokią tik galėjome turėti. Šį vakarą dideliu skirtumu įveikėme Europos čempionus, tai yra kažkas beprotiško“, – kalbėjo M. Lessortas.