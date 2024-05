Lyderių dueto vedamas „Mavericks“ klubas – per žingsnį nuo NBA finalo

Vakarų konferencijos finalo serijos rezultatas dabar yra 3-0 Dalaso krepšininkų naudai. Nė viena komanda NBA atkrintamųjų varžybų istorijoje nėra atsitiesusi po spurto 3:0, o ketvirtosios serijos rungtynės vyks antradienio vakarą.

Į pergalę komandą vedė lyderių duetas Luka Dončičius ir Kyrie Irvingas, kurie abu pelnė po 33 taškus.

Nors trečiąjį kėlinį „Mavs“ pralaimėjo 27:35, tačiau rungtynes jie baigė spurtu 12:3 ir laimėjo penktąsias iš eilės atkrintamųjų varžybų rungtynes po to.

Rungtynes perlaužė P. J. Washingtonas, kai pataikė tritaškį iš kampo likus kiek mažiau nei 4 minutėms iki mačo pabaigos.

Vėliau L. Dončičius pataikė metimą iš po krepšio, o Dalasas įgijo keturių taškų pranašumą. Likus 34 sekundėms po to, kai Danielis Gaffordas kitoje atakos pusėje blokavo Mike'o Conley metimą, „Mavs“ jau pirmavo 113:105.

