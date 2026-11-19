Nebarsčius taškų prieš antrosios lentelės pusės komandas, laukia itin rimtas išbandymas – į svečius atvyksta Atėnų „Panathinaikos“ (8/4).
Graikijos klubas žvaigždžių surinko į visas pozicijas – komandai atstovauja Mathiasas Lessortas, Kendrickas Nunnas, Nigelas Hayesas-Davisas, Guerschonas Yabusele, Sylvainas Francisco ir kiti žinomi veidai.
S.Francisco tai bus pirmasis mačas Kaune nuo praėjusio sezono, kai prancūzas atsisveikino su „Žalgiriu“. Prieš buvusią komandą žais ir tarpsezoniu iš Atėnų į Kauną persikėlęs Marius Grigonis.
Silpnybių sunku rasti ir PAO trenerių štabe – komandos šturvalas vasarą patikėtas legendiniam Željko Obradovičiui.
Vis dėlto Kaune graikai lankysis ne pačios geriausios nuotaikos. Eurolygoje jie laimėjo tik vieną iš keturių pastarųjų mačų, išvykoje po pratęsimo 115:112 palaužę Madrido „Real“ (5/7).
Už rungtynėms registruotų žalgiriečių dvyliktuko ribos liko Nigelas Williamsas-Gossas, Maodo Lo, Marekas Blaževičius ir Deividas Sirvydis.
Rungtynės „Žalgirio“ arenoje startuos 20.00 val.
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