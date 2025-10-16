Kalendorius
  tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Sportas > Krepšinis

Eurolyga: „Žalgiris“ – „EA7 Emporio Armani“ (TIESIOGINĖ VAIZDO TRANSLIACIJA)

2025-10-16 19:00 / šaltinis: krepsinis.net
2025-10-16 19:00

Eurolygoje Kauno „Žalgirio“ laukia antrasis dvigubos savaitės iššūkis – Milano „EA7 Emporio Armani“ komanda.

Eurolygoje Kauno „Žalgirio“ laukia antrasis dvigubos savaitės iššūkis – Milano „EA7 Emporio Armani“ komanda.

0

Pastaroji išgyvena traumas: neturi Zacho LeDay‘aus, Josho Nebo, Vlatko Čančaro ir Lorenzo Browno.

Iki šiol „Žalgiris“ pasiekė tris pergalės ir šią savaitę nusileido Belgrado „Crvena Zvezda“ ekipai, o Milano klubas yra įveikęs būtent šį Belgrado klubą ir nieko daugiau.

Rungtynių pradžia – 20 valandą, jas stebėkite su TV3 ir Krepsinis.net.

