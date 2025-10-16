Eurolyga: „Žalgiris“ – „EA7 Emporio Armani“ (TIESIOGINĖ VAIZDO TRANSLIACIJA)

Pastaroji išgyvena traumas: neturi Zacho LeDay‘aus, Josho Nebo, Vlatko Čančaro ir Lorenzo Browno.
Iki šiol „Žalgiris“ pasiekė tris pergalės ir šią savaitę nusileido Belgrado „Crvena Zvezda“ ekipai, o Milano klubas yra įveikęs būtent šį Belgrado klubą ir nieko daugiau.
Rungtynių pradžia – 20 valandą, jas stebėkite su TV3 ir Krepsinis.net.
