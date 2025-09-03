Elektrėnų ralyje – priešpaskutinis jaunųjų ralio talentų mūšis legendinėse trasose dėl istorinio prizo

Iš karto po greičiausių Lietuvos ralio meistrų lenktynes pradės ir „Lithuanian Rally4 Trophy“ dalyviai. Pirmasis Elektrėnų ralio trasose pasirodys čempionato lyderis Markas Buteikis. Belaukiant artėjančio ralio starto, sportininkas, pelnęs tris pergales etapuose, turėjo daugiau iššūkių negu įprastai: „Po įtempto Rokiškio ralio dar ir dabar trūksta laiko atsigauti. Kai kurie mūsų automobilio agregatai pasiekė resursą pagal įveiktų kilometrų kiekį, todėl juos su komanda turėjome restauruoti. Elektrėnų ralis yra be galo sudėtingas, greičio ruožų specifika ne iš lengvųjų. Įdėjome daug darbo, tad tikimės, kad viskas pavyks pagal planą“ – pasakojo M. Buteikis.
Iškart už ukmergiškio nugaros startuos šiemet savo pasirodymais ne itin patenkintas Irmantas Buivydas. Nors 21-erių sportininkas yra finišavęs visuose iki šiol vykusiuose raliuose, tačiau jis puikiai supranta, kad čempionato nugalėtojas bus nustatomas eliminuojant blogiausią sezono rezultatą. Pritaikius „N-1“ taisyklę, kelmiškis šiuo metu rikiuojasi trečioje taškų lentelės vietoje ir 23 taškais atsilieka nuo lyderio. Visgi, lenktynininkas pasitinka artėjantį ralį pozityviai ir neketina nuleisti rankų kovoje dėl istorinio prizo: „Ruožai Elektrėnuose tikrai minkštesni, užpernai net užklimpome antro greičio ruožo starte. Galima rasti, išties, daug akmenų, tačiau važiuojame su gamykliniu automobiliu, kuris yra ganėtinai tvirtas ir gali atlaikyti blogą kelio būklę. Be to, važiuoti ramiau neleidžia labai stipri konkurencija čempionate. Darysime geriausią ką galime“ – dėstė pernai Lietuvos automobilių sporto meistro titulą pelnęs lenktynininkas.
Puikiomis nuotaikomis artėjantį Elektrėnų ralį pasitinka ir Klaudas Bučinskas. Praėjusiame etape vyriausias čempionato dalyvis ilgą laiką pirmavo. Visgi, panevėžietį pristabdė sugadintas ratas ilgiausiame greičio ruože ir sportininkui teko tenkintis antra vieta. Nepaisant to, Klaudas pamiršo praėjusio etapo nesėkmę ir yra pilnai susikoncentravęs į artėjantį startą: „Praėjusiame etape nutiko gyvenimas, tačiau tai jau praeitis. Turėjome puikų tempą, laimėjome daugiausiai greičio ruožų, visąlaik važiavome greitai ir keliu. Tokius pačius tikslus keliamės ir artėjančiam raliui. Šiuo metu nuo čempionato lyderio atsiliekame 14 taškų, tačiau taškus pradėsime rimtai skaičiuoti tik po šio etapo“ – teigė panevėžietis.
Iššūkį savo varžovams ketina mesti ir 18-metis Aras Kvedaras. Pastarajame etape vilnietis negalėjo rasti savęs ir finišo liniją kirto trečias. Šiuo metu daugiausiai greičio ruožų pergalių pelnęs jauniausias čempionato dalyvis čempionate žengia ketvirtas su 30 taškų atotrūkiu pritaikius „N-1“ taisyklę. Visgi, lenktynininkas išlieka pozityvus ir tikisi būti greitesnis.
Bene daugiausiai laiko pasiruošimui artėjančiam startui skyrė Erikas Valkeris. Jis du pastaruosius savaitgalius dalyvavo mažesniuose raliuose. Tiesa, ne su tėčiu Robertu, o su jaunesniuoju broliu Rimantu, kuriam tai buvo pirmieji kartai ralio varžybose: „Broliui sekėsi mokytis itin sparčiai: per abi varžybas jo lygis stipriai pakilo, ir jei jis pasirinktų būti šturmanu, per metus galėtų pasiekti labai aukštą lygį. Mūsų su tėčiu tikslas buvo leisti jam pačiam apsispręsti – ar jis nori vairuoti, ar sėdėti šturmano vietoje“ – apie naujas patirtis dalinosi E. Valkeris.
Nuo 2015 m. be pertraukų organizuojamas Elektrėnų ralis jau pelnė išskirtinę vietą Lietuvos ralio kalendoriuje. Jo vizitinė kortelė – kalvotos, vingiuotos ir techninės trasos, kurios išsiskiria iš kitų mūsų šalyje vykstančių varžybų. Strategiškai tarp Vilniaus ir Kauno išsidėstę greičio ruožai turi ypatingą praeitį – jų istorija siekia daugiau nei pusę amžiaus. Šiais keliais yra važiavusios beveik visos ralio lenktynininkų kartos, todėl Elektrėnų trasos laikomos viena svarbiausių Lietuvos ralio mokyklų.
Dar viena išskirtinė Elektrėnų ralio savybė – vienos dienos lenktynių formatas, kuris ypač patinka tiek sportininkams, tiek žiūrovams. Šių metų „Berner Rally Elektrėnai“ startuos penktadienio rytą, kai dalyviai turės galimybę susipažinti su organizatorių parengtomis trasomis. Vakare žiūrovų lauks šventinė atidarymo ceremonija, kurios metu ralio ekipažai oficialiai bus palydėti į startą. Pagrindinis renginio akcentas – šeštadienis, kuomet nuo ryto iki pat vakaro trasose grumsis greičiausi Lietuvos ralio meistrai.
Kas laimės 80 tūkstančių eurų stipendiją ir galimybę atstovauti Lietuvai kitų metų „Junior ERC“ čempionate, paaiškės finaliniame sezono etape – „Rally Aukštaitija“, vyksiančiame spalio 3–4 dienomis. „Lithuanian Rally4 Trophy“ čempionato nugalėtojas taps daugiausiai taškų surinkęs jaunasis vairuotojas. Galutinė taškų suma bus nustatoma sumuojant visų dalyvautų etapų taškus ir minusuojant vieną blogiausią sezono rezultatą.
