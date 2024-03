Eimantas Stanionis išbrauktas iš garsiojo bokso žurnalo reitingo

Dar sausį dešimtuke laikėsi du lietuviai: Eimantas Stanionis buvo 3-ias, o E.Kavaliauskas – 10-as. Deja, vasarį E.Stanionis iš reitingo buvo išbrauktas. Tai greičiausiai susiję su tuo, kad E.Stanionis nesikovė nuo 2022 m. balandžio, nors nuo to laiko tik kartą kovą teko atidėti dėl E.Stanionio ligos – kitais atvejais problemų kildavo jo varžovui.

Reitinge nelikus E.Stanionio, už jo dešimtuke buvę boksininkai pakilo aukštyn. E.Kavaliauskas iš 10-os pozicijos pakilo į 9-ą, o dešimtuke vieta atsirado Roimanui Villai. E.Kavaliauskas dar patenka ir į WBC reitingą, kur taip pat yra 9-as.

„The Ring“ yra daugiau nei 100 metų leidžiamas žurnalas apie boksą, kuris kovotojų reitingus sudarinėja nuo 1924 m. Jei atskirų organizacijų reitinguose neretai trūksta boksininkų, kurie kaunasi konkurentų organizacijose, tai „The Ring“ į savo reitingus įtraukia visus geriausius boksininkus, todėl jų sudaromi sąrašai vertinami kaip objektyviausi.

E.Stanionis iki šiol turi WBA reguliarųjį pusvidutinio svorio kategorijos pasaulio čempiono diržą. Šios organizacijos reitinge įvyko svarbūs pokyčiai. Radžabas Butajevas, kuris 2022 m. pralaimėjo E.Stanioniui, buvo išbrauktas iš reitingo, nes perėjo į aukštesnę svorio kategoriją. R.Butajevo turėtą antrą poziciją užėmė amerikietis Errolas Spence‘as, o trečioje vietoje atsidūrė skandalingasis britas Conoras Bennas, nors prieš mėnesį jo net nebuvo 15-uke.

BENN BACK IN WBA TOP 10 ‼️@ConorNigel has been reinstated into the WBA's world welterweight rankings at #3 after his win over Peter Dobson.



Only Terence Crawford, Eimantas Stanionis, Shakhram Giyasov & Errol Spence Jr rank above him.



Who would you like to see Conor fight… pic.twitter.com/KRjyI38Pgx