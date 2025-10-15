Edwardso vedama Bolonijos „Virtus“ nukovė „AS Monaco“

Mačą energingai pradėjo Nikola Mirotičius, greitai pelnęs 8 taškus (15:14), bet po pirmojo kėlinio švieslentėje degė lygybė – 19:19, o antrajame ketvirtyje trapų pranašumą įgijo „Virtus“ – 37:34.
Šeimininkų iniciatyvos perėmimas prasidėjo trečiojo kėlinio pabaigoje, kai „Virtus“ spurtavo 9:0 (57:48), o paskutiniame ketvirtyje skirtumas greitai pasiekė dviženklę ribą – 66:56.
Carseno Edwardso traukiamas „Virtus“ įgijo rekordinę persvarą (72:59), bet Eurolygos vicečempionai nesitraukė ir prasidėjus paskutinei minutei Matthew Strazelis baudomis mažino atsilikimą iki vieno metimo – 73:76.
„Virtus“ ataka buvo nesėkminga ir „AS Monaco“ turėjo šansą išsigelbėti, bet Nemanja Nedovičiaus tritaškis tikslo nepasiekė ir Alessandro Pajola baudos metimu įtvirtino pergalę.
Nugalėtojams C.Edwardsas per 28 minutes sumetė 24 taškus (4/5 dvit., 3/10 trit., 7/7 baud.), atkovojo 6 kamuolius, atliko 4 rezultatyvius perdavimus ir surinko 27 naudingumo balus.
„Virtus“: Carsenas Edwardsas 24 (3/10 trit., 27 naud.), Saliou Niangas 10, Luca Vildoza 8.
„AS Monaco“: Nikola Mirotičius 16, Alpha Diallo 11 (2/9 dvit.), Mike'as Jamesas (7 rez. perd.) ir Danielis Theisas po 10.
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!