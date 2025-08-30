Kalendorius
TV3 naujienos > Sportas

Edas Butvilas Ispanijoje nepateko į finalą: pritrūko realizuotų „break pointų“ prieš Jurijų Rodionovą

2025-08-30 19:51 / šaltinis: Sportas.lt
2025-08-30 19:51

Ispanijoje vykstančiame ATP „Challenger“ serijos „Rafa Nadal Open“ vyrų teniso turnyre šeštadienį vienetų varžybų pusfinalyje 21-erių Edas Butvilas (ATP-249) per 2 valandas 18 minučių 7:5, 2:6, 1:6 pralaimėjo 4-ajai turnyro raketei 26-erių Austrijos atstovui Jurijui Rodionovui (ATP-154).

Edas Butvilas („Torneo Tenis Playa de Luanco“ nuotr.) | Organizatorių nuotr.

0

E. Butvilas pirmajame sete du kartus buvo perėmęs iniciatyvą po realizuotų „break pointų“ (2:1, 4:3), bet varžovas abu sykius iš karto sugebėdavo atsitiesti (2:2, 4:4). Vienuoliktajame geime lietuvis laimėjo trečią austro padavimų seriją (6:5). J. Rodionovas vėl bandė gelbėtis, dvyliktajame geime ilgai priešinosi lietuviui (40:40), bet E. Butvilas galiausiai įtvirtino pergalę sete (7:5).

TAIP PAT SKAITYKITE:

Antrojo seto pradžioje lietuviui fatališkai nesisekė. E. Butvilas per pirmąjį ir trečiąjį geimus susikūrė net 9 „break pointus“, tačiau nė vieno iš jų nerealizavo. Tuo tarpu J. Rodionovas antrajame geime laimėjo lietuvio padavimų seriją ir pabėgo į priekį. Vėliau lietuvis varžovo nepavijo, o aštuntajame geime pralaimėjo dar vieną savo padavimų seriją.

Trečiajame sete E. Butvilui vėl trūko sėkmės svarbiausiais momentais. Per pirmą ir trečią geimus lietuvis nerealizavo dar 4 „break pointų“, o įskaičiuojant ir antrą setą lietuvio nerealizuotų „break pointų“ serija prasitęsė net iki 13. Tuo tarpu J. Rodionovas trečiojo seto pradžioje realizavo 2 „break pointus“ iš 4 ir susikrovė triuškinantį pranašumą (0:5). Paskutiniai mačo geimai tapo tik formalumu.

E. Butvilas šiame mače iš viso turėjo 17 „break pointų“ ir realizavo tik 3 iš jų (varžovas – 6 iš 11).

Šie tenisininkai vienas prieš kitą anksčiau nebuvo žaidę.

J. Rodionovas 2017 m. buvo 7-oji pasaulio jaunių raketė. Tais pačiais metais jis pasiekė Vimbldono jaunių vienetų ketvirtfinalį, o dvejetuose su Michaeliu Vrbensky nukeliavo iki finalo.

ATP reitinge Austrijos žaidėjas 2024 m. buvo pakilęs iki 87-os pozicijos. Per profesionalo karjerą J. Rodionovas yra laimėjęs 8 vienetų turnyrus: visus – ATP „Challenger“ ture. Geriausiai J. Rodionovas jaučiasi ant kietos dangos, kuri naudojama ir šios savaitės turnyre Ispanijoje.

Austras vos prieš 3 savaites tapo ATP „Challenger“ turnyro Bonoje (Vokietija) nugalėtoju. Vėliau J. Rodionovas skrido į Niujorką (JAV), kur liko be pergalių „US Open“ kvalifikacijoje.

E. Butvilas pelnė 22 ATP vienetų reitingo taškus bei 4550 eurų. Lietuvis virtualiai ATP reitinge pakilo į 221-ą vietą. Tiesa, reitingas bus atnaujintas tik po „US Open“ turnyro.

Antradienį dvejetų varžybų pirmajame rate E. Butvilas su Abdullah Shelbayhas iš Jordanijos per 1 valandą 44 minutes 7:5, 6:7 (4:7), [6:10] pralaimėjo prieš filipinietį Francį Casey Alcantarą ir olandą Thijmeną Loofą. Lietuvis su porininku dalinsis 530 eurų.

ATP „Challenger“ serijos vyrų teniso turnyro Ispanijoje prizų fondą sudaro 91,25 tūkst. eurų.

Žiūrėk VISAS Europos vyrų krepšinio čempionato rungtynes TIK per Go3!

