Edas Butvilas Ispanijoje nepateko į finalą: pritrūko realizuotų „break pointų“ prieš Jurijų Rodionovą

E. Butvilas pirmajame sete du kartus buvo perėmęs iniciatyvą po realizuotų „break pointų“ (2:1, 4:3), bet varžovas abu sykius iš karto sugebėdavo atsitiesti (2:2, 4:4). Vienuoliktajame geime lietuvis laimėjo trečią austro padavimų seriją (6:5). J. Rodionovas vėl bandė gelbėtis, dvyliktajame geime ilgai priešinosi lietuviui (40:40), bet E. Butvilas galiausiai įtvirtino pergalę sete (7:5).
Antrojo seto pradžioje lietuviui fatališkai nesisekė. E. Butvilas per pirmąjį ir trečiąjį geimus susikūrė net 9 „break pointus“, tačiau nė vieno iš jų nerealizavo. Tuo tarpu J. Rodionovas antrajame geime laimėjo lietuvio padavimų seriją ir pabėgo į priekį. Vėliau lietuvis varžovo nepavijo, o aštuntajame geime pralaimėjo dar vieną savo padavimų seriją.
Trečiajame sete E. Butvilui vėl trūko sėkmės svarbiausiais momentais. Per pirmą ir trečią geimus lietuvis nerealizavo dar 4 „break pointų“, o įskaičiuojant ir antrą setą lietuvio nerealizuotų „break pointų“ serija prasitęsė net iki 13. Tuo tarpu J. Rodionovas trečiojo seto pradžioje realizavo 2 „break pointus“ iš 4 ir susikrovė triuškinantį pranašumą (0:5). Paskutiniai mačo geimai tapo tik formalumu.
E. Butvilas šiame mače iš viso turėjo 17 „break pointų“ ir realizavo tik 3 iš jų (varžovas – 6 iš 11).
Šie tenisininkai vienas prieš kitą anksčiau nebuvo žaidę.
J. Rodionovas 2017 m. buvo 7-oji pasaulio jaunių raketė. Tais pačiais metais jis pasiekė Vimbldono jaunių vienetų ketvirtfinalį, o dvejetuose su Michaeliu Vrbensky nukeliavo iki finalo.
ATP reitinge Austrijos žaidėjas 2024 m. buvo pakilęs iki 87-os pozicijos. Per profesionalo karjerą J. Rodionovas yra laimėjęs 8 vienetų turnyrus: visus – ATP „Challenger“ ture. Geriausiai J. Rodionovas jaučiasi ant kietos dangos, kuri naudojama ir šios savaitės turnyre Ispanijoje.
Austras vos prieš 3 savaites tapo ATP „Challenger“ turnyro Bonoje (Vokietija) nugalėtoju. Vėliau J. Rodionovas skrido į Niujorką (JAV), kur liko be pergalių „US Open“ kvalifikacijoje.
E. Butvilas pelnė 22 ATP vienetų reitingo taškus bei 4550 eurų. Lietuvis virtualiai ATP reitinge pakilo į 221-ą vietą. Tiesa, reitingas bus atnaujintas tik po „US Open“ turnyro.
Antradienį dvejetų varžybų pirmajame rate E. Butvilas su Abdullah Shelbayhas iš Jordanijos per 1 valandą 44 minutes 7:5, 6:7 (4:7), [6:10] pralaimėjo prieš filipinietį Francį Casey Alcantarą ir olandą Thijmeną Loofą. Lietuvis su porininku dalinsis 530 eurų.
ATP „Challenger“ serijos vyrų teniso turnyro Ispanijoje prizų fondą sudaro 91,25 tūkst. eurų.
