Dviejų vaikų mama Tatjana Maria triumfavo Londono WTA 500 finale ir tapo vyriausia šio turnyro nugalėtoja nuo Serenos Williams laikų

Leylah Fernandez, Karoliną Muchovą, Eleną Rybakiną ir Madison Keys patiesusi veteranė nesustojo ir finale, kuriame per 83 minutes 6:3, 6:4 įveikė JAV atstovę Amandą Anisimovą (WTA-15). T. Maria ir A. Anisimova anksčiau buvo susitikusios tik 2018 m., kai vokietė nugalėjo tuomet vos 17-os buvusią varžovę.

T. Maria finalą pradėjo užtikrintai ir atitrūko 4:1. Septintajame geime A. Anisimova laimėjo „break pointą“, bet rezultato taip ir neišlygino, nes aštuntajame geime prastai sužaidė savo padavimų metu.

Antrajame sete vokietė taip pat greitai perėmė iniciatyvą (2:0). A. Anisimova galėjo išlyginti rezultatą ketvirtajame geime, bet nerealizavo dviejų „break pointų“, o penktajame geime vėl pralaimėjo savo padavimų seriją (4:1). Vėliau A. Anisimova deficitą sušvelnino (4:3), bet progų tašku išlyginti rezultatą daugiau nesusikūrė.

37-erių T. Mariai tai buvo didžiausia karjeros pergalė. Ji pirmą sykį laimėjo tokios aukštos kategorijos vienetų turnyrą. Anksčiau WTA ture T. Maria turėjo tik 3 WTA 250 kategorijos titulus. T. Maria tapo vyriausia WTA turo vienetų turnyro nugalėtoja nuo Serenos Williams triumfo 2020 m.

