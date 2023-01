Dukart „Australian Open“ čempionė Osaka šiemet turnyre nedalyvaus

„Australian Open“ organizatoriai pranešė, kad N.Osaka turnyre nebus ir kad jie jos pasiilgs. Oficiali priežastis, kodėl japonė neatvyks į turnyrą, taip ir nebuvo pateikta, tik paskelbta, kad jos vietą užims ukrainietė Dajana Jastremska.

N.Osaka 2021 m. atvirai prabilo apie psichologinius sunkumus, su kuriais jai sunku susidoroti. Japonė pažymėjo, kad nuo pat 2018 m., kai ji laimėjo pirmą stambų turnyrą, ji ne kartą buvo panirusi į depresiją.

Naomi Osaka has withdrawn from the Australian Open. We will miss her at #AO2023 💙