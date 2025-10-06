„Dubai“ dėl traumos prarado Dž.Musą

26 metų 206 cm ūgio Džananas Musa patyrė kelio traumą Adrijos lygos rungtynėse su Splito „Split“ ekipa.
Pats bosnis paskelbė, kad nieko baisaus nenutiko ir išvengta blogiausio scenarijaus, tačiau jis negalės rungtyniauti kelias savaites.
Eurolygos sezone Dž.Musa pradėjo fiksuodamas 15 taškų, 3,5 atkovoto kamuolio, 3,5 rezultatyvaus perdavimo ir 16 naudingumo balų per 29 minutes vidurkius.
