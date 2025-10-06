Kalendorius
TV3 naujienos > Sportas > Krepšinis > Eurolyga

„Dubai“ dėl traumos prarado Dž.Musą

2025-10-06 23:08 / šaltinis: krepsinis.net
2025-10-06 23:08

Dubajaus „Dubai“ klubas dėl traumos prarado savo vieną vedlių.

Dž.Musa patyrė traumą

Dubajaus „Dubai“ klubas dėl traumos prarado savo vieną vedlių.

0

26 metų 206 cm ūgio Džananas Musa patyrė kelio traumą Adrijos lygos rungtynėse su Splito „Split“ ekipa.

Pats bosnis paskelbė, kad nieko baisaus nenutiko ir išvengta blogiausio scenarijaus, tačiau jis negalės rungtyniauti kelias savaites.

Eurolygos sezone Dž.Musa pradėjo fiksuodamas 15 taškų, 3,5 atkovoto kamuolio, 3,5 rezultatyvaus perdavimo ir 16 naudingumo balų per 29 minutes vidurkius.

