TV3 naujienos > Sportas > Krepšinis > Eurolyga

ASVEL rado pamainą traumą patyrusiam gynėjui

2025-10-06 17:28 / šaltinis: krepsinis.net
2025-10-06 17:28

Euolygos mače su Vitorijos „Baskonia“ Vilerbano ASVEL gynėjas Shaquille'as Harrisonas patyrė pakinklio sausgyslės traumą, o klubas iškart ėmėsi veiksmų tai kompensuoti.

Sh.Harrisonas patyrė traumą (Scanpix nuotr.)

0

Oficialiai pranešta, kad į komandą atvyksta Mehdy Ngouama.

30-metis 188 cm ūgio gynėjas debiutuos Eurolygoje. Pernai jis atstovavo Le Mano „Sarthe Basket“ ir Prancūzijos lygoje rinko 11,4 taško, 1,6 atkovoto kamuolio ir 1,8 rezultatyvaus perdavimo statistiką.

32-ejų Sh.Harrisonas Eurolygoje per 19 minučių fiksavo 6,5 taško, 2,5 atkovoto kamuolio, 2 rezultatyvių perdavimų ir 6,5 naudingumo balo skaičius.

