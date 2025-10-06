ASVEL rado pamainą traumą patyrusiam gynėjui

Oficialiai pranešta, kad į komandą atvyksta Mehdy Ngouama.
30-metis 188 cm ūgio gynėjas debiutuos Eurolygoje. Pernai jis atstovavo Le Mano „Sarthe Basket“ ir Prancūzijos lygoje rinko 11,4 taško, 1,6 atkovoto kamuolio ir 1,8 rezultatyvaus perdavimo statistiką.
32-ejų Sh.Harrisonas Eurolygoje per 19 minučių fiksavo 6,5 taško, 2,5 atkovoto kamuolio, 2 rezultatyvių perdavimų ir 6,5 naudingumo balo skaičius.
