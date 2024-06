Draugiškose rungtynėse prieš EURO 2024 – Anglijos dominavimas ir Vokietijos lygiosios

Anglijos rinktinė namuose 3:0 sutriuškino Bosnijos ir Hercegovinos atstovus.

Varžovų pralaužti anglai nesugebėjo iki pat 60-osios minutės, bet po to į bosnių vartus siuntė tris įvarčius. Vienuolikos metrų baudinį realizavo Cole‘as Palmeris, o vėliau įvarčius pridėjo ir Trentas Alexanderis-Arnoldas ir Harry Kane‘as.

Great to be back out there and on the scoresheet. A good win and preparation for the start of the Euros 🙌🦁🦁🦁 pic.twitter.com/DBthfV0n5b