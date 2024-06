Nemaloni situacija: Vokietijos futbolo rinktinės treneris visuomeninį transliuotoją apkaltino rasizmu

Visuomeninio transliuotojo ARD atliktoje apklausoje teigiama, kad 21 proc. respondentų sutiko su tokiu pasiūlymu.

„Tai yra rasistiška. Jaučiu, kad turime atsibusti. Daugybė žmonių Europoje turėjo bėgti ieškodami saugios šalies“, – BBC cituojamas J. Nagelsmannas.

36-erių metų treneris sakė pritariantis Vokietijos rinktinės vidurio puolėjui Joshua Kimmichui, kuris dieną anksčiau klausimyną pavadino „rasistiniu“.

„Joshas [Kimmichas] atsakė tikrai gerai, pateikdamas labai aiškų ir apgalvotą pareiškimą, – sakė J. Nagelsmannas. – Aš į tai žiūriu lygiai taip pat. Šis klausimas yra beprotiškas.

Europoje yra žmonių, kurie turėjo bėgti dėl karo, ekonominių veiksnių, ekologinių nelaimių, žmonių, kurie tiesiog nori būti priimti.

Turime paklausti, ką šiuo metu darome? (...) Kai sakome kažką panašaus, manau, kad beprotiška, kaip mes užmerkiame akis ir tiesiog užblokuojame tokius dalykus.“

