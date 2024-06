Praradimas Italijos rinktinėje – prieš Europos čempionatą traumą patyrė jaunas talentas

Dvidešimtmetis bandė laimėti kamuolį dešiniajame krašte, tačiau staiga krito ant žemės, tikėtina, dėl nenatūralaus kairiojo kelio judesio.

„Atalanta“ gydytojai nedelsdami išbėgo į aikštę, kur G. Scalvini iš skausmo laikėsi už kojos ir stengėsi sulaikyti ašaras.

Such a heartbreaking disappointment for 🇮🇹 Giorgio Scalvini (20)! 💔



Tears his ACL in Atalanta’s Serie A finale vs. Roma, days after their Europa League win and just days before the 2024 Euros…



Where he was set to feature massively. 😞