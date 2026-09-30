Draugiškos rungtynės: Lietuva 2:0 Andora (Vyksta 2 kėl., GYVAI)

Igno Venckaus reidą baudos aikštelėje sėkmingai sustabdė varžovas ir ataka nutrūko.
Prasideda antrasis rungtynių kėlinys.
Lietuvos rinktinė po pirmojo kėlinio pirmauja rezultatu 2:0.
Lietuviai per pirmąsias keturiasdešimt penkias žaidimo minutes atliko 11 smūgių, kai tuo tarpu Andora – nė vieno.
Pridedama 1 papildoma žaidimo minutė.
E. Jankauskas atliko smūgį dešine koja, tačiau šį kartą kamuolį blokavo varžovas.
Motiejus Burba atliko pavojingą smūgį, tačiau kamuolį sėkmingai atrėmė vartininkas.
ĮVARTIS
Faustas Steponavičius tiksliai uždarė E. Jankausko perdavimą ir padvigubino lietuvių pranašumą 2:0.
ĮVARTIS
Manfredas Ruzgis užtikrintai realizavo teisėjo skirtą vienuolikos metrų baudinį ir išvedė Lietuvos rinktinę į priekį 1:0!
Manfredas Ruzgis atliko smūgį pirmuoju lietimu, tačiau kamuolys skriejo virš varžovų vartų.
E. Jankauskas atliko galingą smūgį iš tolimos distancijos, tačiau kamuolys sudrebino vartų konstrukciją.
Į baudos aikštelę įsiveržęs Eligijus Jankauskas krito baudos aikštelėje, tačiau teisėjas pražangos neįžvelgė.
Rungtynės prasideda!
Andoros rinktinės startinis vienuoliktukas šio vakaro rungtynėms:
Lietuvos rinktinės startinė sudėtis:
Manfredas Ruzgis užtikrintai realizavo teisėjo skirtą vienuolikos metrų baudinį ir išvedė Lietuvos rinktinę į priekį 1:0.
Netrukus Faustas Steponavičius tiksliai uždarė E. Jankausko perdavimą ir padvigubino lietuvių pranašumą 2:0.
Lietuvos rinktinė kitas rungtynes žais spalio 4-ąją dieną, kai Tautų lygoje antrą kartą susitiks su Azerbaidžanu.
Įdomūs faktai prieš rungtynes:
• Lietuvos rinktinė Tautų lygos D divizione startavo pergale prieš Lichtenšteiną ir lygiosiomis su Azerbaidžanu. Tuo tarpu Andora nusileido Maltai ir užfiksavo nulines lygiąsias su Gibraltaru.
• Andoros rinktinė su Lietuva nėra dažna varžovė ir komandos yra susitikusios du kartus. Pirmasis mačas įvyko dar 1998 metais, kai kontrolinėse rungtynėse Lietuva nugalėjo 4:0. Antrą kartą rinktinės susitiko 2009-ųjų vasarį, tada pergalę taip pat šventė lietuviai – 3:1.
• Andoros futbolo rinktinė Europos futbolo žemėlapyje yra viena jauniausių. Nors Andoros futbolo federacija buvo įkurta dar 1994 metais, į FIFA ir UEFA gretas šalis buvo priimta tik 1996-aisiais. Tų pačių metų lapkritį Andora sužaidė ir pirmąsias oficialias rungtynes, tiesa, tada 1:6 buvo pralaimėta Estijai.
• Andoros rinktinę nuo 2010 metų treniruoja Koldo Alvarezas. Tai žmogus, kurio ryšys su šalies futbolu prasidėjo dar gerokai anksčiau nei jo etapas trenerio poste. Ispanijoje gimęs K. Álvarezas žaidė vartininku, yra priklausęs Madrido „Atletico“ ir kitiems Ispanijos klubams klubams, o 1994 metais persikėlė į Andorą. Čia jis ne tik žaidė FC „Andorra“, bet ir dirbo su šalies jaunimo rinktinėmis.Pats K. Alvarezas Andoros rinktinės vartus gynė 78 kartus. 2009 metais baigęs futbolininko karjerą jis netrukus tapo nacionalinės komandos treneriu ir šiame poste dirba iki šiol.
• Dabartinėje Andoros rinktinėje galima rasti nemažai futbolininkų, kurie nacionalinėje komandoje žaidžia jau ne vienerius metus ir yra suformavę ilgametį branduolį. Vienas iš patyrusių komandos lyderių yra gynėjas Moises`as San Nicolasas, sužaidęs jau 103 rungtynes su savo šalies marškinėliais. Kartu su juo gynyboje svarbų vaidmenį atlieka Maxas Llovera, Jesusas Rubio, Joanas Cervosas ir Marcas Garcia. Tarp saugų išsiskiria Marcas Pujolis bei Marcas Valesas – abu futbolininkai yra perkopę 30 metų ribą ir turi sukaupę nemažai tarptautinės patirties. Visgi, verta paminėti, jog dabartinėje komandoje netrūksta ir jaunimo. Gynybos grandyje vis daugiau žaidimo laiko gauna 20-metis Bielas Borra bei 21-erių Ianas Olivera, o puolime svarbiu žaidėju tampa vos 22-ejų Aronas Rodrigo.
Trenerių ir žaidėjų komentarai:
„Andora yra Ispanijos kaimynė, pusė komandos žaidžia Ispanijos žemesniuose divizionuose. Tai yra labai su kamuoliu norinti žaisti komanda, itin techniško stiliaus žaidėjai. Gal nėra pasiekę aukščiausio lygio, bet turbūt reikia žinoti ir šalies istoriją, nes turi tik 50-60 tūkst. gyventojų, tačiau klimato sąlygos leidžia jiems futbolą žaisti visus metus.Tas stilius panašus į ispanų, nes jei leisi jiems žaisti su kamuoliu, jie žais. Moka driblinguoti, tad jei neduosime fizinio kontakto, ši komanda gali sukelti nemalonumų. Tai yra itin kovinga komanda, kuri, kol turi jėgų, bėga, nepraleidžia per daug įvarčių, tai tikrai nebus lengvas pasivaikščiojimas. Pasikartosiu, mes negalime nuvertinti jokio varžovo. Pagrindinis uždavinys yra tas, kad žinotume, jog ši komanda gali sukelti sunkumų, gali atrakinti mūsų vartus. Tam esame pasiruošę, per dvejas rungtynes patys įmušėme tris įvarčius ir rytoj bandysime tęsti šią įvarčių seriją. Mes turime savo aiškų žaidimo braižą, kaip mums atakuoti, kaip gintis, kaip atsikovoti kamuolius. Čia niekas nesikeičia, taip, galbūt pasikeis kai kurie žaidėjai, bet mūsų susitarimai ir žaidimo braižas neturėtų keistis. Kalbant apie žaidėjus, kai kam tai galėtų būti jau ketvirtos rungtynės per pastarąsias trylika dienų, tad tos rotacijos yra būtinos vien jau tik saugant žaidėjų sveikatą.“
Edgaras Jankauskas, Lietuvos rinktinės vyriausiasis treneris
„Kaip ir kalbame prieš kiekvienas rungtynes, kokio lygio komanda bebūtų, negalime jos nuvertinti, čia nėra nei favoritų, nei autsaiderių, žinome savo tikslus šioms rungtynėms ir bandysime juos įgyvendinti. Kelionės yra pasirengimo dalis, kažkam visada reikia keliauti, tai tikrai neturi jokios įtakos rungtynėms. Esame favoritai ir žaisime tuo vadinamuoju pirmu numeriu, tačiau rūbinėje niekas nieko nenusprendžia, turėsime viską įrodyti aikštėje. Manau, kad ir Andora nenorės būti autsaidere ir taip pat sieks pralaužti mūsų gynybą, tad viskas čia priklauso nuo mūsų.“
Modestas Vorobjovas, Lietuvos rinktinės saugas
Komandų formos:
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Artūro Dolžnikovo perdavimas nei vieno iš komandos draugų nepasiekė ir ataka baigėsi.