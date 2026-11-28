Lenktynės prasidėjo neįprastai. Dėl starto šviesų sistemos gedimo sportininkai ilgai laukė starto pozicijose, o pirmasis bandymas pradėti lenktynes buvo atšauktas, kai įspūdingai užsidegė Marcui Marquezui priklausantis „Ducati“ motociklas. Ispanas spėjo nuo jo nušokti dar prieš įsiplieskiant liepsnoms. Kadangi motociklas buvo apgadintas, M. Marquezui teko tęsti lenktynes atsarginiu motociklu. Už incidentą sportininkas turėjo įveikti dvigubą baudos kilpą, kuri jam buvo skirta už trasos palikimą pasikeisti motociklą. Nors bausmę jis laikė griežta, po lenktynių pripažino, kad dėl teisėjų sprendimo nesiskųs.
Lights ou...OH NO! MARC'S BIKE IS ON FIRE! 🔥😱 #ValenciaGP 🏁 https://t.co/njzVbiQmQ8— MotoGP™🏁 (@MotoGP) November 28, 2026
Kodėl teisėjai priėmė tokį sprendimą? Atsakymą galima rasti Tarptautinės motociklų federacijos (FIM) sporto nuostatuose. Juose numatyta, kad jeigu dėl saugumui pavojų keliančios situacijos tenka atidėti startą, motociklas, dėl kurio kilo problema, turi būti pašalintas iš starto pozicijos ir nugabentas į techninio aptarnavimo zoną. Jeigu lenktynininkas gali tęsti varžybas su atsarginiu motociklu, jis turi startuoti iš techninio aptarnavimo zonos ir įveikti dvigubą baudos kilpą.
Esminė taisyklių problema – jose nenumatyta išimtis, kokios kilmės turi būti motociklo problema. Nesvarbu, ar ji kilo dėl techninio gedimo, ar dėl išorinių aplinkybių, kaip nutiko M. Marquezo atveju. Vis dėlto taisyklėse vartojama formuluotė apie motociklus, dėl kurių kilo atidėto starto procedūra. Šiuo atveju pagrindinė problema buvo ne motociklas, o sugedusi starto šviesų sistema. Būtent dėl jos užsitęsė starto procedūra, o dėl to perkaito ispano „Ducati“.
Dėl kilusių nesklandumų sprinto distancija buvo sutrumpinta vienu ratu – iki 12 ratų.
Iš „pole“ pozicijos startavęs M. Bezzecchi išlaikė lyderio poziciją, o iš penktosios vietos pajudėjęs J. Martinas jau pirmajame posūkyje pakilo į antrąją poziciją. Tuo metu M. Marquezas, atlikęs jam skirtą baudą, nukrito į 14-ą vietą. Galiausiai jis finišavo 13-as.
M. Bezzecchi sėkmingai didino persvarą prieš komandos draugą J. Martiną. Vienu metu skirtumas tarp jų siekė net tris sekundes.
Valensijos GP sprinto lenktynių rezultatai:
Prieš sekmadienį vyksiantį paskutinį sezono etapą M. Bezzecchi bendroje įskaitoje turi 1 taško pranašumą prieš J. Martiną. Abu lenktynininkai kovoja dėl antrosios čempionato vietos.
„Rytoj tikrai laukia visai kitokios lenktynės. Jos bus gerokai ilgesnės, todėl negalima nustoti spausti, tačiau negalima to daryti ir visą laiką, nes kitaip visiškai sunaikinsi padangas“, – po sprinto kalbėjo M. Bezzecchi.
Sekmadienio lenktynės bus ypatingos ir M. Marquezui. Aštuonis kartus pasaulio čempionu tapęs ispanas penktadienį paskelbė, kad po šio sezono baigs profesionalo karjerą. Tad Valensijoje jis turės paskutines savo karjeros lenktynes.
„Atlikęs baudą nusprendžiau nerizikuoti, tiesiog saugiai pasiekti finišą ir laukti rytojaus“, – pasakojo M. Marquezas.
Ispanas neslėpė, kad atsisveikinimo lenktynės jam bus itin emocingos.
„Tai bus labai jausminga diena. Bus sunku suvaldyti savo emocijas“, – pripažino jis.
Paskutinės sezono lenktynės sekmadienį prasidės 15 val. Lietuvos laiku. Jas tiesiogiai transliuos „Go3“ televizija.
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