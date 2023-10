Drama Atėnuose: išvarytas Atamanas, o PAO su Grigoniu krito per pratęsimą

Lietuvvs per 34 minutes įmetė 13 taškų (2/3 dvit., 3/7 trit.), atkovojo 5 atšokusius kamuolius, 4 sykius pažeidė taisykles ir surinko 9 naudingumo balus.

Pirmojoje mačo pusėje dominavo svečiai, kurie sugebėjo susikrauti 15 taškų pranašumą (24:39). Bet vėliau Atėnų klubas sugrįžo į kovą ir netrukus aikštėje užvirė atkakli kova.

„Panathinaikos“ lemiamu metu galėjo ir išplėšti pergalę, bet „Maccabi“ krepšninkui prametus abu baudų metimus Joshas Nebo sugriebė atšokusį kamuolį ir likus žaisti 5 sekundes pelnė du taškus ir išplėšė pratęsimą (72:72).

Pratęsimą geriau pradėjo „Maccabi“ , bet čia pat PAO pasivijo varžovus (81:82). Tada du baudų metimus realizavo ir Lorenzo Brownas, šeimininkai suklydo, o Antoniuso Clevelando dvitaškis įtvirtino svečių pergalę.

Ergin Ataman FURIOUS with the refs, gets ejected with a second T pic.twitter.com/xBPzn6oztC