Dončičiaus sugrįžtuvės į Madridą: slovėnas žaidė trumpai, o „Real“ pranoko „Mavericks“

Rungtynes stebėjo ir buvęs Madrido klubo žaidėjas Jonas Mačiulis. Jis buvo tarp būrio 2018 m. Eurolygos čempionų.

Nors L.Dončičius sugrįžo į „WiZink“ areną, bet daug žaisti negalėjo. Slovėnas ant parketo pasirodė tik 5 minutes. Krepšininko minutės buvo gerokai ribotos dėl blauzdos traumos.

Puolėjas spėjo pelnyti 9 taškus, atlikti rezultatyvų perdavimą ir kartą suklysti.

Luka reunited with his 2018 EuroLeague Champion @RMBaloncesto teammates! 🏆



See more from Madrid in the NBA App: https://t.co/iOy7DEZOe5 pic.twitter.com/nqljQksM8n