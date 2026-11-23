Iš pradžių D. Wilderis turėjo susitikti su Jai Opetaia, kuriam tai būtų buvusi pirmoji kova sunkiasvorių kategorijoje per devynerius metus. Visgi pastarajam maždaug prieš savaitę pasitraukus, amerikietis ryžosi priimti iššūkį ir susikauti su kur kas stambesniu varžovu. M. Bakole tame pačiame renginyje pirminiame variante turėjo kautis su nigeriečiu Solomonu Adebayo, tačiau po pokyčių jam atiteko proga žengti į ringą vienoje pagrindinių vakaro dvikovų.
Abu kovotojai išsiskiria įspūdingais fiziniais duomenimis: 201 cm ūgio D. Wilderis praeityje yra svėręs iki 128,3 kg, o 198 cm ūgio M. Bakole svoris yra siekęs net 135,8 kg. Nuo 2015 iki 2020 metų WBC čempiono diržą turėjęs D. Wilderis yra paskutinis amerikietis, valdęs pasaulio sunkiasvorių čempiono titulą. Nors anksčiau jis buvo pralaimėjęs keturias iš penkių kovų, į šią akistatą JAV atstovas žengia po dviejų iš eilės iškovotų pergalių.
M. Bakole didelio atgarsio bokso pasaulyje sulaukė praėjusiais metais, kai likus vos 48 valandoms iki renginio sutiko pakeisti Danielį Dubois ir stojo į kovą su Josephu Parkeriu. J. Parkeris tuomet priėmė naujo varžovo iššūkį ir šventė įtikinamą pergalę techniniu nokautu antrajame raunde. Prieš šią nesėkmę Kongo Demokratinės Respublikos atstovas fiksavo dešimties pergalių seriją, per kurią pasiekė aštuonis nokautus, įveikė olimpinį čempioną Tony Yoka bei nokautavo Carlosą Takamą ir Jaredą Andersoną. Po pralaimėjimo J. Parkeriui M. Bakole grįžo į ringą ir baigė kovą lygiosiomis su aukštai vertinamu Efe Ajagba.
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