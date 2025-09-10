Dėl saugumo neužtikrinti „Maccabi“ atšaukė mačus Dubajuje

Izraelio klubas paskelbė nekeliausiantis į suplanuotus mačus Dubajuje ir ieškantis kitų alternatyvų kontroliniams susitikimams.
עדכון: מכבי Rapyd תל אביב לא תצא לטורניר בדובאי. המועדון בודק חלופות אחרות.— Maccabi Tel Aviv BC 🇮🇱 (@MaccabiTLVBC) September 9, 2025
Šalies žiniasklaida skelbia, kad tai susiję su saugumo stoka, kilusia dėl paaštrėjusios situacijos Artimuosiuose Rytuose – Izraelio ir „Hamas“ karas išsiplėtė į Kataro sostinę Dohą.
„Maccabi“ turnyre turėjo sužaisti su Stambulo „Bešiktaš“, Maskvos CSKA ir Dubajaus „Dubai“.
Tiek Tel Avivo, tiek Dubajaus klubai artėjantį sezoną varžysis Eurolygoje. Pirmasis jų susitikimas numatytas gruodžio 16-ąją – komandos susigrumti turėtų Jungtiniuose Arabų Emyratuose.
Žiūrėk VISAS Europos vyrų krepšinio čempionato rungtynes TIK per Go3!