TV3 naujienos > Sportas > Krepšinis > Eurolyga

Dėl saugumo neužtikrinti „Maccabi“ atšaukė mačus Dubajuje

2025-09-10 10:40 / šaltinis: krepsinis.net
2025-09-10 10:40

Tel Avivo „Maccabi“ ekipa savaitę turėjo užbaigti draugišku turnyru Dubajuje, bet politinė situacija vėl pakeitė klubo planus.

L.Walkerio laukia nelengvas sezonas

Tel Avivo „Maccabi“ ekipa savaitę turėjo užbaigti draugišku turnyru Dubajuje, bet politinė situacija vėl pakeitė klubo planus.

0

Izraelio klubas paskelbė nekeliausiantis į suplanuotus mačus Dubajuje ir ieškantis kitų alternatyvų kontroliniams susitikimams.

Šalies žiniasklaida skelbia, kad tai susiję su saugumo stoka, kilusia dėl paaštrėjusios situacijos Artimuosiuose Rytuose – Izraelio ir „Hamas“ karas išsiplėtė į Kataro sostinę Dohą.

„Maccabi“ turnyre turėjo sužaisti su Stambulo „Bešiktaš“, Maskvos CSKA ir Dubajaus „Dubai“.

Tiek Tel Avivo, tiek Dubajaus klubai artėjantį sezoną varžysis Eurolygoje. Pirmasis jų susitikimas numatytas gruodžio 16-ąją – komandos susigrumti turėtų Jungtiniuose Arabų Emyratuose.

Žiūrėk VISAS Europos vyrų krepšinio čempionato rungtynes TIK per Go3!

