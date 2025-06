Deividas Malūkas 67 ratus pirmavo „IndyCar” lenktynėse Ilinojuje, tačiau patyrė avariją ir liko dvyliktas

Lietuvis visą savaitgalį demonstravo gerą tempą ir iškovojo 4-ą startinę poziciją. Vos prasidėjus lenktynėms D. Malūkas aplenkė visus lyderius ir pakilo į pirmą poziciją. Čikagos lietuvis lyderiavo pirmus 50 ratų, o iš viso pirmoje vietoje išbuvo 67 ratus.

GREEN FLAG IN ST. LOUIS! 🟢



David Malukas to the lead on Lap 1! 🤯 pic.twitter.com/nvIy7AwA9h