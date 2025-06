Formulės bolidą Austrijoje išbandė Lietuvos nuomonės formuotojai: įspūdžiai, adrenalinas ir pasiruošimas „Red Bull Showrun“ Jūros šventėje

Lenktynių trasų kūrėjo Hermanno Tilke suprojektuota „Red Bull Ring“ trasa įkurta žadą atimančioje, kalnų apsuptoje vietoje. Trasos išskirtinumas – formulės tipo lenktynėse rečiau sutinkamos įkalnės ir nuokalnės, vietomis siekiančios iki 12 laipsnių. Adrenalino lygį pakelia čia trys ilgos tiesiosios su staigiais stabdymo taškais bei greita vidurinė atkarpa, kuri reikalauja vairuotojo tikslumo. Austrijoje viešintys Lietuvos nuomonės formuotojai turėjo galimybę sėsti už F4 klasės bolido vairo.

Kai užplūsta adrenalinas

Vienas gavusiųjų pašėlusią adrenalino dozę – komikas Markas Žukauskas – pasakoja, kad pirmosios akimirkos formulės bolide buvo nepaprastai įtemptos. Vos prisisegus saugos diržus jį užplūdo panika: „Seniai nesijaučiau toks įsitempęs – viską pamiršau, visi mygtukai galvoje susipainiojo. Bet kai pajudėjom, įsijaučiau – nors įtampa išliko, buvo labai smagu.“

REKLAMA

REKLAMA

Panašiai jautėsi ir „LTU Republic“ – vieno didžiausių Lietuvoje „YouTube“ kanalų apie kompiuterinius žaidimus – kūrėjas Karolis Jankauskas. Jis pripažįsta, kad iš pradžių buvo net sunku kvėpuoti. „Atrodo, negali įkvėpti pilna krūtine, labai karšta, sėdi praktiškai ant sėdynkaulio, vietos mažai. Nepavyko išspausti viso greičio – pritrūko ir ratų, ir drąsos, bet norėtųsi pakartoti antrą kartą“, – neabejoja turinio kūrėjas.

REKLAMA

Pirmas kartas formulės bolide: tarp baimės ir azarto

Televizijos laidų ir renginių vedėja Laura Dragūnaitė įspūdžius prisimena su šypsena – net ir po nedidelio incidento jos entuziazmas neišblėso: „Vieną ratą tikrai pravažiavau – ir taip važiavau, kad net ketvirta pavara! Aš trasoj viena – nežinau, kur visi kiti dingo. Būčiau laisvai įveikusi visus ratus, bet per ausinę pasakė „Go to the pits“, o ten kelias buvo užstatytas – užgesau. Bet buvo žiauriai gerai!“

REKLAMA

REKLAMA

Dainininkė Simona Nainė neslepia, kad iš pradžių jautėsi nedrąsiai: „Prigąsdino, kad jei ką nors padarysim bolidui – teks atseikėti daug pinigų. Tai važiavom atsargiai, bet vis tiek spėjom pajusti azartą. O už tai, kad pavyko gerai pasirodyti kaip vairuotojams, gavome ir papildomą prizą – galimybę pralėkti „Porsche 911“. Pasiekėme net 150 km/h greitį!“

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA

Nuomonės formuotojas Edvinas Krupinskas džiaugėsi galimybe išbandyti trasą ir neslėpė – iš pradžių buvo labai baisu, bet paskui azartas perėmė viršų: „Kai aplenki kitą bolidą ir paspaudi šiek tiek greičiau – adrenalinas tiesiog užplūsta. O kai pravažiuoji pro tą garsųjį „Red Bull“ užrašą ir ant vairo pamatai laiką, jautiesi kaip kompiuteriniam žaidime. Žiauriai faina patirtis“.

REKLAMA

Dauguma dalyvių sutaria – nors pirmas kartas pareikalavo daug emocijų, antrą kartą važiuotų be dvejonių.

Formulės variklio gausmas ir Lietuvoje

Gyvai išgirsti formulės bolido variklio gausmą bus galima jau šią vasarą ir Lietuvoje. „Formulės“ lenktynių gerbėjams gerai žinomas „Red Bull Showrun“ vyks liepos 26 dieną ir taps svarbia Jūros šventės programos dalimi.

Klaipėdiečiai ir miesto svečiai turės galimybę išvysti legendinį RB7 formulės bolidą, su kuriuo „Oracle Red Bull Racing“ laimėjo 2011 metų čempionatą. Renginyje bus pristatytas bolidas bei vyks įspūdingi ekstremalaus sporto pasirodymai ir naujausių technologinių sprendimų demonstracijos. Iki šiol „Red Bull Showrun“ Lietuvoje vyko du kartus, ir abu – Vilniuje.