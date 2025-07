„Defender Rally“ komanda pasirinko naują partnerį 2026 m. Dakaro raliui

„Shackleton“ – britų prabangos ženklas, išskirtinai derinantis paveldą, tyrinėjimus ir inovacijas, – aprūpins „Defender“ komandą aukštos klasės viršutiniais drabužiais ir technine apranga, kai ši varžysis W2RC „Stock“ kategorijoje, skirtoje serijiniams automobiliams – idealioje platformoje atskleisti „Defender“ kraštutinį pajėgumą ir patvarumą.

„Shackleton“ gaminiai patikrinti ekspedicijose atšiauriuose dykumų, kalnų ir poliarinių regionų klimatuose, tad puikiai maksimalizuos „Defender Rally“ komandos, dirbsiančios negailestingomis sąlygomis per visą W2RC, našumą. Dienomis dykumos karštis dažnai viršija 40 °C, o naktimis nukrenta žemiau nulio, be to, siautėja smarkūs vėjai bei smėlio audros – „Shackleton“ apranga bus būtina komandos apsaugai.

„Dakaro ralis pelnytai vadinamas automobilių sporto Everestu – tai vienos fiziškai ir psichologiškai sunkiausių varžybų, reikalaujančios antžmogiško meistriškumo ir ištvermės. Mes aprūpiname nuotykių ieškotojus technine, padidinto atsparumo apranga, padedančia išgyventi ir gerai jaustis ekstremaliomis sąlygomis. Džiaugiamės galėdami aprengti visą „Defender Rally“ komandą – nuo vairuotojų ir mechanikų iki pagalbos ekipažų – tinkamiausia apranga jų užduotims atlikti.

Varžybose temperatūrų amplitudė milžiniška: vairuotojai rungiasi, kai lauke +40 °C, ir nakvoja dykumoje, kai temperatūra krenta žemiau nulio. Nekantriai laukiame glaudaus darbo su „Defender Rally“ komanda ir daugybės naujovių bei galimybių, kurias atvers ši partnerystė“, – sakė „Shackleton“ bendraįkūrėjas ir generalinis direktorius Martinas Brooksas.

„Žinia, kad „Shackleton“ taps oficialiu „Defender Rally“ varžybų aprangos tiekėju, yra didžiulis komandos žingsnis artėjant prie „Defender“ starto 2026 m. Dakaro ralyje ir pasaulio ralio-reidų čempionate (W2RC). Tai bus pirmieji iš numatytų trejų programos metų. „Defender“ komanda – vairuotojai, mechanikai, inžinieriai ir visas pagalbinis personalas – visuose W2RC etapuose dirbs pačiomis sunkiausiomis sąlygomis ištisas valandas, todėl žinojimas, kad juos apsaugos „Shackleton“ apranga, bus vienas svarbiausių mūsų sėkmės veiksnių“, – pažymėjo „JLR Motorsport“ partnerystės ir rėmimo vadovas Ryanas Tayloras.