„Defender“ paskelbė, kas padės komandos pilotams 2026 m. Dakaro ralyje

M. Metge lenktyniaus kartu su Stephane’u Peterhanseliu, net 14 kartų laimėjusiu Dakaro ralį. Prancūzas M. Metge karjerą pradėjo motociklų sporte ir keletą kartų Dakare finišavo lyderių dešimtuke ant dviejų ratų, įskaitant vieną greičio ruožo pergalę, prieš pereidamas į keturrates ralio reidų lenktynes.
Iš viso Dakaro ralyje jis dalyvavo 11 kartų – tiek kaip motociklininkas, tiek kaip šturmanas. Jis yra konkurencingas ir patyręs ralio pasaulio atstovas, turintis gilias strategijos bei kelio dangų žinias.
Prie Roko Baciuškos, kuris dukart tapo pasaulio čempionu SSV (2022–23 m.) ir „Challenger“ (2024 m.) kategorijose, prisijungs Ispanijoje gimęs Oriolis Vidalis. Jis yra pripažintas ralio reidų šturmanas, sukūręs išskirtinę karjerą, daugiausia žinomas dėl sėkmės T4 (SSV) kategorijoje.
Savo kelią pradėjęs keturračių lenktynėse ir iki 2016 m. iškovojęs regioninius jaunimo titulus tiek nacionaliniu, tiek tarptautiniu lygmeniu, jis perėjo į ralio reidus ir 2017 m. debiutavo Dakaro ralyje. Kartu su Roku jie 2023 m. iškovojo T4 pasaulio čempionų titulą, o 2024 m. – „Challenger“ kategorijoje. Dabar jie vėl susivienija, kad atstovautų „Defender“ sunkiausiame pasaulio automobilių sporto iššūkyje.
Pietų Afrikos pilotas Seanas Berrimanas 2026 m. Dakaro ralyje lenktyniaus kartu su Sara Price, kuri 2024 m. buvo pripažinta „geriausia naujoke“. Po sėkmingų startų kartu SSV kategorijoje 2025 m. Dakaro ralyje, jie iškovojo pergalę 4-ajame greičio ruože.
Be to, S. Berrimanas 2025 m. FIA pasaulio ralio reidų čempionate SSV šturmanų įskaitoje užėmė 4-ąją vietą, tapdamas patikimu S. Price partneriu dykumoje. Reikšmingiausia jo pergalė – nugalėtojo titulas šturmano vaidmenyje 2020 m. Dakaro ralio SSV klasėje, kas įtvirtino jo reputaciją šiame sporte.
2026 m. Dakaro ralis vyks nuo sausio 3 iki 17 dienos. Dalyviai startuos ir finišuos Janbu, Saudo Arabijoje. Sportininkai įveiks maždaug 8000 km ratą, iš kurių apie 5000 km sudarys greičio ruožai, vykstantys atšiauriomis Saudo Arabijos dykumos sąlygomis.
Šturmanai atlieka itin svarbų vaidmenį naviguojant trasoje įtemptomis aplinkybėmis. Kiekvieną rytą jie gauna skaitmeninę kelio knygą – išsamų navigacijos vadovą, sudarytą iš simbolių, įspėjimų ir atstumų konkrečiam greičio ruožui. Šturmanai yra logistikos koordinatoriai, laiko skaičiuotojai ir strategai viso ruožo metu – jie interpretuoja trasą ir naviguoja, kol vairuotojas sutelkia dėmesį į kopų bei nuolat besikeičiančio reljefo įveikimą kuo greičiau.
„Džiaugiuosi, kad dar kartą prisijungsiu prie Roko jo debiute „Stock“ kategorijoje šiame neįtikėtiname automobilių sporto renginyje. „Defender“ yra ikona, todėl man garbė būti pirmosios „Defender Rally“ gamyklinės komandos dalimi, kad įrodyčiau „Defender“ galimybes Dakaro ralyje. Su „Defender“ palaikymu esame pasiruošę spausti save ir „D7X R“ iki maksimumo!“ – sakė O. Vidalis.
„Važiuoti kartu su Stephane’u „Defender Rally“ komandoje yra tikra karjeros viršūnė. Tokios ikonos kaip „Defender“ prisijungimas prie FIA pasaulio ralio reidų čempionato yra istorinis momentas bekelės lenktynėms, ir aš nekantrauju sugrįžti į Dakaro ralį bei jame palikti savo pėdsaką. Nėra geresnio žmogaus, su kuriuo galėčiau lenktyniauti, nei pats Dakaro legendinis čempionas“, – pažymėjo M. Metge.
„Dalyvauti 2026 m. Dakaro ralyje ir dar kartą įveikti kopas kartu su mano 2025 m. pilote Sara Price yra tikra privilegija. Taip pat didžiuojuosi galėdamas atstovauti tokiam ikoniškam, nesustabdomam prekių ženklui jo pirmajame Dakaro ralyje. „Defender“ filosofija – priimti neįmanoma – padės mums išnaudoti visas galimybes ir maksimaliai pasinaudoti sėkme, kurią pasiekėme 2025 m. SSV kategorijoje. „Stock“ kategorija geriau tegu būna pasiruošusi“, – šypsojosi S. Berrimanas.
Varžybose „Defender Rally“ bendradarbiaus su „Alpinestars“, pasaulyje pirmaujančia padidinto atsparumo ir saugumo aprangos autosportui gamintoja, tapsiančia oficialia komandos tiekėja. Ši partnerystė leis aprūpinti „Defender Rally“ vairuotojus ir šturmanus individualiai pritaikytais ralio lenktynių drabužiais, sukurtais taip, kad atitiktų aukščiausius efektyvumo, apsaugos, komforto ir patvarumo standartus ekstremaliomis sąlygomis.
„Defender Rally didžiuojasi galėdama bendradarbiauti su „Alpinestars“, kuri padės mums siekti sėkmės, kai W2RC čempionate kraštutinėmis sąlygomis sieksime aukščiausių rezultatų. Šios bendrovės stipri reputacija dėl bekompromisės apsaugos, efektyvumo ir komforto suteikia mums ramybės, kad komandos nariai bus visiškai pasirengę lenktyniauti. Taip pat puiku turėti tokį stiprų šturmanų būrį, palaikantį Sarą, Stephane’ą ir Roką. Dabar, kai visa komanda jau pasiruošusi Dakarui ir 2026 m. pasaulio ralio reidų čempionatui, „Defender“ yra pasirengusi priimti neįmanoma ir stoti į kovą sunkiausiose pasaulio lenktynėse“, – sakė Ryanas Tayloras, „Defender Rally“ partnerysčių vadovas.
„Garbė dirbti su naująja „Defender Rally“ komanda jų ambicingame ralio reidų kelyje, ir mes tikimės panaudoti savo Dakaro patirtį, kad apsaugotume jų aukščiausio lygio vairuotojus bei šturmanus pačiomis įvairiausiomis varžybų sąlygomis“, – sakė Christopheris Hilladas, „Alpinestars“ komunikacijos vadovas.
