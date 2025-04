„Darius nenusipelnė, kad keli idiotai su juo taip elgtųsi“: smiginio žvaigždė užstojo Labanauską

Antrojo rato mače Darius Labanauskas (PDC-102) 4:6 neatsilaikė prieš praėjusių metų „Masters“ turnyro čempioną anglą Stepheną Buntingą (PDC-5). Lažybininkai lietuvio šansus laimėti šį mačą vertino apie 26 proc. Anksčiau šie žaidėjai buvo susitikę 4 kartus ir pasidalinę po 2 pergales.

D. Labanauskas vėl demonstravo puikų žaidimą ir trimis strėlytėmis vidutiniškai rinko po 101,4 taško. Visgi, S. Buntingas žaidė dar rezultatyviau (104,91 tšk. vidurkis). Lietuvis buvo atitrūkęs 4:2, tačiau lemiamu metu pralaimėjo 4 legus iš eilės.

Po mačo S. Buntingas sukritikavo kai kuriuos smiginio sirgalius, bandžiusius švilpimu išmušti D. Labanauską iš vėžių.

„Tuo metu, kai žaidėjas atlieka metimus, negalima švilpti. Tai turi liautis. Aš suprantu, kad tie fanai atėjo mane palaikyti, bet Darius žaidė nuostabiai ir tikrai nenusipelnė, kad keli idiotai su juo taip elgtųsi. Jis įdėjo daug pastangų, kad pasiektų tokį lygį ir, kaip mes visi, stengėsi čia uždirbti kuo daugiau pinigų“, – kalbėjo S. Buntingas.

Stephen Bunting called for some respect after the Riesa crowd’s whistling distracted Darius Labanauskas in his 6-5 win 💬👏 pic.twitter.com/r7Y3IR7nkY

Bunting calling out the whistling is top, top tier. FINALLY someone has the bottle to speak out.