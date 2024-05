Dar vieną stebuklą sukūrusi „Bayer“ pasiekė visų laikų rekordą

Šiose rungtynėse „Bayer“ buvo nelengva. Pirmojo kėlinio pabaigoje, bei įpusėjus antrajam kėliniui į jų vartus buvo skirti vienuolikos metrų baudiniai, kurios realizavo Leandro Peredesas.

Visgi, nepalaužiamieji vokiečiai iš pradžių pelnė įvartį, kai į savo vartus kamuolį nukreipė Gianluca Mancini, o jau septintąją pridėto laiko minutę dar vieną kartą nuo pralaimėjimo komandą išgelbėjo Josipas Stanisičius.

Po šių rungtynių „Bayer“ tapo vienvaldžiais rekordininkais – jie nepralaimėjo 49 rungtynių iš eilės.

Finale „Bayer“ klubo lauks „Atalanta“ klubas, kuris 3:0 sutriuškino „Marseille“.

🔴⚫️🇪🇸 Xabi Alonso took charge at Bayer Leverkusen on October 5, 2022 as second bottom in the league…



…he’s made history with the longest unbeaten streak in football history since UEFA with 49 games undefeated.



🤖 136 goals scored in 49 games.



🇩🇪 Bundesliga champions for the… pic.twitter.com/cIvP3HoLTo