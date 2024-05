Thomas Mulleris po diskusijas sukėlusio epizodo pusfinalyje: „Tai dažnai vyksta Madride“

Alphonso Daviesas 68-ąją minutę nuostabiu smūgiu nuginklavo vartininką ir išvedė „Bayern“ į priekį 1:0. Vos po keleto minučių kamuolį į savus vartus pasiuntė A.Daviesas, tačiau po VAR peržiūros ankstesniame epizode buvo užfiksuota pražanga prieš Joshua Kimmichą ir įvartis liko neįskaitytas.

Charakterį pademonstravęs „Real" sugebėjo apversti situaciją: Joselu rungtynių pabaigoje per tris minutes pelnė du įvarčius ir persvėrė rezultatą jau šeimininkų naudai 2:1.

Kai laikrodis jau rodė daugiau nei 9 pridėto laiko minutes, „Bayern“ bandydama rengti paskutinį išpuolį pasiuntė kamuolį per visą aikštelę ir nors teisėjas iškėlė vėliavėlę ir užfiksavo nuošalę, tačiau ataka buvo tęsiama ir „Bayern“ įmušė įvartį.

Kadangi teisėjas jau buvo sušvilpęs ir pranešė apie rungtynių pabaigą, pagal taisykles VAR negalėjo patikrinti šio įvarčio. Tai itin supykdė „Bayern“ ekipą, kadangi nebuvo galima patikrinti, ar linijos teisėjas teisingai pakėlė vėliavėlę.

Someone explain to me why this was an offside against Bayern and the goal getting ruled out?👀 https://t.co/ODGIE8tfFN pic.twitter.com/Aj8jVXBevM — Ölele | DTS👨🏾‍🍳🇬🇭 (@OleleSalvador) May 8, 2024

Itin įsiutęs buvo toje atakoje dalyvavęs Thomas Mulleris, kuris teigė, kad tokie dalykai dažnai įvyksta Madride ir prisiminė 2017 m. ketvirtfinalio lygiąsias tarp šių komandų, kai Cristiano Ronaldo įmušė „hat-trick‘ą“, tačiau du iš jo įvarčių buvo įskaityti ne pagal taisykles.

„Madride tai nutinka dažnai. Man taip jau buvo nutikę su dviem C.Ronaldo įvarčiais iš nuošalės. Niekas negali to paaiškinti“, – įsiutęs sakė T.Mulleris.

🚨🚨🎙️| Thomas Muller was furious with the offside decision:



“It’s very weird. The referee didn't even look at the VAR. This happens very often in Madrid. Already with Cristiano's double a few years ago. But we should not sum up our defeat to that.” 😳 pic.twitter.com/n5dTnZPqXY — CentreGoals. (@centregoals) May 8, 2024

„Bayern“ strategas Thomas Tuchelis pareiškė, kad šis sprendimas buvo absoliutus šiuolaikinio futbolo taisyklių pažeidimas.

„Tai buvo katastrofa. Absoliuti katastrofa ir akivaizdus taisyklių pažeidimas. Tai prieštarauja visoms taisyklėms. To nebūtų nutikę kitoje aikštės pusėje“, – sakė T.Tuchelis. „Linijos teisėjas atsiprašė, tačiau tai negelėbja. Pakelti vėliavėlę tokiame momente...“

Kartu Th.Tuchelis paaiškino, kodėl susitikimo pabaigoje nusprendė pakeisti Harry Kane‘ą.

„Jis negalėjo tęsti rungtynių. Jis žaidė jausdamas skausmą nugaroje, negalėjo tęsti, nes nugara sustingo. Visi keturi žaidėjai baigė savo pasirodymą dėl traumų arba mėšlungio traukimo. Skaudu. Reikės šiek tiek laiko atsigauti, bet šis pralaimėjimas buvo patirtas po to, kai viską palikome aikštėje. Žinoma, sunku yra su tuo susitaikyti. Tai yra realybės dalis. Jokio gailesčio. Kita vertus, buvo per daug patirtų traumų, per daug keitimų, per daug mėšlungio traukimo“, – teigė strategas.